Sehrané duo

Pokud v aktuální hektické době nestíháte, opomíjíte péči o pokožku, pak je potřeba navýšit intenzitu hydratace a regenerace. Přidávejte do krémů pár kapek pleťového oleje. Nemusí se jednat pouze o speciálně navržené produkty, klidně sáhněte po „oliváči”, který máte doma. Měl by být ale opravdu kvalitní.

Do dlaně naneste požadované množství krému, jenž budete aplikovat, a kápněte do něj dvě až tři kapky zmíněného oleje. Poté jemně promněte ruce, vmasírujte krouživými pohyby do kůže na obličeji, krku a dekoltu.