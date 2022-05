Skoro to vypadá, že když vytáhnete z šatníku to, co jste nosila před čtyřiceti lety, budete za hvězdu. Možná, malinko, ale přece jen, k tomu minulému návrháři přidali i něco inovativního, ať už jde o barvy, použité materiály nebo stylové detaily.

Těšit se v každém případě můžete na kdysi tak populární saka s mohutnými rameny. V těch si ženy dokazovaly, že mají v byznysu stejnou sílu jako jejich mužští kolegové. To platí i dnes, kdy vycpávky vídáme i na svetrech a topech.

Topíky s objemem na ramenou frčely už loni a jsou v kurzu pořád, tvoří opravdu nezvyklou, ale slušivou siluetu.

Vraťme se však k sakům. Určitě potřebujete dvouřadový model rovného střihu, ideálně v neutrální barvě, jako je bílá nebo béžová. Nepodceňujte ani sílu detailů, v tomto případě knoflíků: měly by být výrazné, zlaté, štrasové, nebo aspoň sladěné.

Souběžně se bude hodně zkracovat – sukně, trička, všechno. Kde nešla látka zcela odstřihnout, pomohly aspoň průstřihy.

Uf, že to pro vás není? Tak se vraťme ještě o dekádu zpět! Z té k nám nakráčejí třásně, jež trošku prodlouží mini délky, a široké dlouhé nohavice evokující uvolněný vzhled stoupenců hippies.

Bohémský šmrnc zkrátka pořád jede! No, a kdyby vám nesedělo ani toto, zkuste se prostě od hlavy až k patě zahalit do béžové. Monochromatická móda je tu a pro ty, co nemají rádi složité kombinace, je to značka ideál.