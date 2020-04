Úspěch zaručen

Košile jako taková se řadí do nezbytností každého dámského šatníku. A to především v klasickém střihu a bílé, případně černé barvě. Určitě se vyplatí vlastnit alespoň jeden basic model, s nímž se skvěle pracuje, ovšem letos bodují oděvy výjimečné, něčím zvláštní. Zprvu sice mohou působit až extravagantním dojmem, nenechte se však zmást. Při správné kombinaci si takovou „divočinu” mohou dopřát i ženy vykonávající vysokou pracovní pozici, kde mají jasně předepsaný dress code. A pozor, tento trend je kromě toho vhodný pro všechny věkové generace.

Tím, že designově navržené modely jsou již samy o sobě „výstřední”, rozhodně je kombinujte s oblečením v jednoduchém střihu, nejlépe v jednobarevném pojetí. Což přijde vhod těm, které si s módou až tak nerozumí, případně preferují fádnější souhru.

Divoké kreace si mohou dovolit ženy v každém věku. Z kolekce: Desigual

Světový diktát

Pokud se zaměříme na trendy, tak zde máme hlavně tři stěžejní pilíře. Jsou to průsvitné a nabírané rukávy, vázanky kolem krku a volánky. Paradoxem je, že každý zmíněný zdobný prvek podtrhne jinou část ženiny individuality.

První zmíněný akcent je ideální spíše pro mladší slečny, co patří k rebelkám, jdou tzv. proti proudu, sledují aktuální hity napříč světem krásy. Druhý prvek naopak ocení milovnice ryzí sofistikované elegance. A nakonec rozkošné řasení. To podpoří něžnost, romantickou duši a hravost. Navíc volánky jsou skvělým optickým pomocníkem. S nímž dokážete učiněné zázraky. Perfektně například přidáte objem drobným ňadrům či vytvoříte sexy siluetu přesýpacích hodin.

Pojměte jarní sezónu netradičně. Z kolekce: Tamsin.cz

Návrat do minulosti

Velký návrat hlásí také retro. U spodních částí oděvů to jsou hlavně populární „máminy” džíny, neboli mom jeans, u svršků se jedná o zkrácené délky svršků s originálním zauzlováním těsně nad, nebo pod pupíkem, kdy rafinovaně odhalíte část kůže. Obdobné kousky byly k vidění hlavně ve zlatých devadesátkách. A vypadá to, že tento rok si jich budeme užívat dosytosti.

Pokud máte za to, že ukázat bříško mohou jen velmi štíhlé postavy, pletete se. I ty, co mají proporce plnější, plus size, také mají možnost býti odvážné. Stačí jen zvolit správný střih kalhot. Ideální volbou bude vysoký pas. Mezi materiály vyhrává kvalitní, pevný denim. Nevíte, proč? Lehce kypřejší tvary stáhne. To si pak lze obléknout i moderní crop top. Rázem získáte líbivé křivky.