Podlehněte kabelkománii. Víme, jaké kousky se budou nosit tuto sezonu

Věříte, že každá kabelka v sobě skrývá nějaké to tajemství? Minimálně celý „tajný svět“ své nositelky. Ale ten by měl zůstat pouze v její režii, stejně jako to, jaký kabelkový model si vybere.

Do práce to můžou být elegantní kousky do ruky i přes rameno, a to jak v černé, tak ve vínové či krémové barvě. Hodit se mohou i velké shopper tašky, které snad nikdy nevyjdou z módy, letos frčí hlavně ty minimalistické v neutrálních odstínech.

Do hry se ale znovu zapojí populární prošívané brašny, docení je zejména milovnice sportovní módy. Chybět nebudou ani malé crossbody kabelky, držící se na módním výsluní už několik sezon. Ty letošní vynikají jak světlými neutrálními, tak výraznými sytými odstíny.

No, a pro ty ženy, jimž stačí mít u sebe jen minimum věcí, jsou tady stylové kabelky do ruky, přesně takové, jaké nosily hrdinky seriálu Sex ve městě.