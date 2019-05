Halle Berry, 52 let

Už je to pár let, co se z hlubin moře vynořilo božské tělo čokoládové krásky, která ztvárnila milenku samotného Jamese Bonda ve snímku Dnes neumírej. Od té chvíle po ní toužil nejeden muž. Díky svému exotickému vzhledu a perfektní postavě se stala jedním ze sex symbolů 20. století. I když oslavila půl století, stále patří mezi velmi půvabné ženy. Jedinou změnou ta x let je změna účesu. Krátké charakteristické vlasy vyměnila Halle za dlouhou hřívu.

Co se týče módního stylu, Halle je jako chameleon. Ve společnosti ji spatříte vždy perfektně upravenou v honosných róbách. Nebojí se dát na odiv své přednosti, jež pány tvorstva dostávají do kolen. V soukromí tomu je naopak. Preferuje uvolněnější modely. Nejoblíbenějším kouskem jsou pohodlné džíny. Ty kombinuje s tílky na různé způsoby. Jak vidíte, ani po “padesátce” se nemusíte vyhýbat ryze mladistvým kreacím.