Mastná pleť na první pohled

Mastnou pleť poznáte tak, že se leskne, vypadá tlustší, pevná, jsou na ní viditelné póry a často se také tvoří různé projevy akné. Někdy bývá zaměňována za smíšený typ pleti, ten ale představuje kombinaci mastné a normální pleti.

Mastná pleť se nachází především v tzv. T-zóně (oblast čela, nosu, brady). Právě v této oblasti se typicky tvoří akné, chronické, neinfekční onemocnění. Prvními projevy jsou komedony, bílé nebo černé tečky. Pokud se pleť dále mastí, dochází k pomnožení baktérií a vznikají tak zánětlivé projevy. Dejte si však pozor, při nešetrném odstraňování těchto ložisek může dojít ke vzniku jizev.

Jaké produkty jsou pro mastnou pleť nejlepší?

Vyhněte se suchosti, která může být způsobena používáním nevhodné kosmetiky na mastnou pleť. Tyto přípravky pleť vysušují, což vede k její dehydrataci. Začne být citlivá, může svědit až pálit, v některých případech je dokonce zarudlá. Důležité je rozlišit, zda se nejedná o alergickou reakci.

Při používání speciálních přípravků na akné, popř. na mastnou kůži, musíme vždy myslet na její dostatečnou a pravidelnou hydrataci hydratačními krémy, které kůži nezmastí, ale dodají jí dostatek vody. Pokud je kůže na obličeji červená a suchá a olupuje se, je potřeba vysadit kosmetické krémy na mastnou pleť, popř. lokální lékařské krémy, které jsou určeny k léčbě akné. Kůži je v tomto případě nutné nejprve důkladně hydratovat a po jejím zklidnění je možné opět zahájit aplikaci přípravků na akné, ale na hydrataci se nesmí zapomínat.

TIP: Dejte si pozor na aplikaci olejů, mohou přispívat ke vzniku akné, jelikož ucpávají póry. Kůži promastí, ale nehydratují.

Pokud hledáte účinnou, ale šetrnou péči pro mastnou pleť, vyzkoušejte řadu Anti-Imperfection od značky Mixa, odborníka na citlivou pleť. Obsahuje micelární vodu pro čištění a zmatnění pleti, čistící pleťovou vodu bez alkoholu, kterou pleť po odlíčení dočistíte a díky neutrálnímu pH zklidníte, aniž by došlo k jejímu vysušení. Pokud máte ráda čistící gely, můžete vyzkoušet čistící pleťový gel bez obsahu mýdla. Poté, co je vaše pleť dokonale vyčištěná a zmatněná použijte hydratační krém 2v1, který hydratuje pleť do hloubky, ale zároveň absorbuje přebytek kožního mazu. Novinkou je pleťová maska bez exfoliačních částic, která je obohacena o zinek a ovocné kyseliny a šetrně tak zbavuje pleť odumřelých kožních buněk.