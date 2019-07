Mastná pleť trápí velké množství žen, ale také mužů. Dochází k tomu, že pleť produkuje nadměrné množství kožního mazu, a to obzvláště v oblasti T-zóny (čelo, nos, brada). Příčin může být hned několik, ale většinou se jedná o genetickou vlastnost, případně hormonální změny. Pro mastnou pleť je typický výskyt akné, černých teček a dalších nedokonalostí, jelikož se v pórech usazují nejrůznější nečistoty a snadněji dochází k jejich zanícení.

Není však pravdou, že byste mastnou pleť neměla hydratovat, někdo dokonce hovoří o jejím záměrném vysušování. Tomu se vyhněte obloukem, zadělala byste si akorát na ještě větší problém. Pokud budete pleť vysušovat, začnou žlázy produkovat ještě více kožního mazu. Raději se zaměřte na výběr správných produktů, které jsou určené právě pro tento typ pleti a jsou tak formulovány z ingrediencí, které mohou tvorbu kožního mazu zmírnit a stabilizovat.

Řada Anti-Imperfection od značky Mixa, odborníka na citlivou pleť, byla vyvinuta pro potřeby citlivé pleti se sklonem k nedokonalostem. Obsahuje micelární vodu pro čištění a zmatnění pleti, čistící pleťovou vodu bez alkoholu, kterou pleť po odlíčení dočistíte a díky neutrálnímu pH zklidníte, aniž by došlo k jejímu vysušení. Pokud máte ráda čistící gely, můžete vyzkoušet čistící pleťový gel bez obsahu mýdla. Poté, co je vaše pleť dokonale vyčištěná a zmatněná použijte hydratační krém 2v1, který hydratuje pleť do hloubky, ale zároveň absorbuje přebytek kožního mazu.

TIP: Vyzkoušejte novinku v podobě pleťové masky bez exfoliačních částic[, která je obohacena o zinek a ovocné kyseliny a šetrně tak zbavuje pleť odumřelých kožních buněk.