Pro krásu ženy i muže

Vymyslet dáreček pro dámu není nikdy těžké. Sázkou na jistotu je kosmetika a móda. Kvalitní péče potěší všechny věkové kategorie. Ta, co se ráda líčí, uvítá multifunkční make-up paletku, sadu rtěnek či vánoční pečující balení, kde se ukrývá hned několik produktů pro atraktivnější vzhled, krásnou pleť. Pokud víte, že se mamince rozbil fén, kulma, pak máte vyhráno. Pořiďte ji jednu z vlasových vychytávek. A co je vůbec nejlepší? Přece oblíbený parfém.

V obchodech naleznete nepřeberné množství perfektních kousků pro milovnice trendů. Zaměřte se hlavně na nejčastěji nošené značky. V případě, kdy nemusíte počítat peníze, víte, jak velkou radost by měla sestra z designové kožené kabelky, nepřemýšlejte už dále. Na rodinně by člověk šetřit nikdy neměl. Lepší jeden kvalitní dárek, než mnoho zbytečností, co stejně skončí časem v koši.

I naše zvířecí lásky si zaslouží najít pod stromečkem pískací či chutný dáreček.

V případě pánů to má Ježíšek složitější. Ovšem dědečci, tatínci, partneři nebývají nároční. Obstarat můžete sadu na holení, příjemnou kořeněnou vůni, značkovou peněženku, nebo pohodlné obutí. V případě mužů se zaměřte hlavně na praktičnost, jenž oni vždy ocení. Nezapomeňte jim koupit něco na sebe. Vždyť přeci víte, jak nakupování chlapi nesnáší.

Nelamte si hlavu

Chcete mít shánění dárků za sebou, nebaví vás už přemýšlet, co ještě koupit? Pak vsaďte na vouchery. Sice se jedná o lehce neosobní pozornost, nicméně alespoň víte, že se neseknete s velikostí, typem, barvou, atd. Časově zaneprázdněným osobám udělá radost masáž, kuchaři a kuchařky budou nadšení z kulinářského kurzu, milovníci adrenalinu si rádi skočí padákem, proletí balónem, svezou v rychlém sporťáku. Variant poukazů je opravdu mnoho.

I maličkost někdy velmi potěší.

Kde nakupovat?

Zapomeňte na e-shopy, ač slibují doručení do Vánoc. Neriskujte, že pod stromečkem od vás nic nebude. Jistě by vám bylo trapně, což nechcete. Využijte obchodní centra, kamenné obchody a kosmetické salóny. Počítejte však s větším počtem lidí, kteří jsou na tom stejně jako vy. Kupují dárky doslova za pět minut dvanáct. Na druhou stranu, no, a co … Každý rok je to přeci stejné.

Přejeme hodně štěstí a pevné nervy.