Udržitelnost v módě znamená zejména to, že budete přemýšlet nad každým svým nákupem, a když už si nějaký kus oblečení pořídíte, budete ho nosit co nejdéle. Objevit skvělé kousky můžete i ve vintage a second hand obchodech, a dát tak oblečení druhou šanci. Aby vám oděv mohl sloužit co nejdéle a pořád vypadal jako nový, je důležité věnovat mu náležitou péči. Proto Perwoll podporuje myšlenku #RethinkFashion a svými produkty Perwoll Color a Black udržuje barvy a obnovuje vlákna oblečení. Novinku vyzkoušely také Cosmobloggers. Podívejte se na jejich oblíbené barevné a černé outfity!

VERONIKA

@veronikamrl

,,Musím říct, že poslední dobou jsem výrazně omezila nákupy oblečení a protřídila šatník. Základem udržitelného šatníku je nepodléhat každému trendu, který se objeví, a pečlivě si promyslet, zda danou věc v šatníku opravdu potřebuje.“

DENISA

@denisak._

,,Černá barva je v mém šatníku naprostou nutností, ale vyžaduje větší péči, aby zůstala stále krásná. Jsem ráda, že existují prací prostředky, díky kterým je barva stále sytá a oblečení drží tvar. A jsem s nimi maximálně spokojená!“

KAROLÍNA

@karolinasramlova

,,Móda mám ráda, ale samozřejmě planetu víc. O své kousky pečuji jednak proto, že když už si je pořídím, tak je fakt chci, ale také proto, abych je mohla důstojně poslat dál a dělaly radost někomu jinému.“

Perwoll Color a Black

Speciální prací prostředky Perwoll Color a Black zachovávají zářivé barvy a tvary vašich šatů.