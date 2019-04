První trik – věnujte pozornost vašemu polštáři

Všichni víme, že ideální doba spánku je osm hodin. Ale nejen délka spánku přispívá k naší kráse. Důležité je také to, na čem a v jaké poloze spíte. V tom hraje polštář nezanedbatelnou roli. Pokud spíte na břiše, nebo na boku, pak se vaše tvář tlačí do polštáře, což podporuje vznik a prohlubování obličejových vrásek. Proto zkuste spát na zádech. Tato poloha efektivně snižuje tvorbu vrásek a pomáhá k vyhlazení pleti v obličeji. Ideální je spát ve zvýšené poloze, která přispívá ke snížení otoků v očním okolí. Vyberte si tedy správný polštář. Nebo raději dva. Polštář by měl podpořit správné držení hlavy ve zvýšené poloze v průběhu spánku.

Nepodceňujte ani materiál, ze kterého je ušité povlečení. Ideálem je hedvábí, které je měkké a zatímco spíte, pomáhá pleti udržovat přirozenou vlhkost a tím snižovat tvorbu jemných vrásek.