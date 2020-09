Beran

Ostrý start a tempo si udržíte. Pocit nejistoty vás zabrzdí neznatelně, pak necháte nečitelnou situaci volně plynout. To je dobrá volba. Dostaví se radost a zklidnění. Navrch získáte něčí přízeň. Dotahujte vše, co začnete, do konce.