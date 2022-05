Ne nadarmo se o ženách říká, že jsou závislé na nakupování, alespoň co se kabelek týče. To má jednoduché vysvětlení. Malá kabelka anebo třeba větší taška jsou součástí našich každodenních outfitů. Proto je třeba vybrat si takovou, která splní všechny vaše požadavky.

Většinou jedna kabelka ženě stačit nebude, a tak je důležité mít pro každou příležitost tu správnou. Ani to však nestačí! Po dlouhých měsících strávených doma chtějí ženy vynést do společnosti to nejhezčí, co jejich šatník obsahuje. A tak je namístě něco extra.

Ultramoderním doplňkem, který se objevil na všech světových přehlídkách, jsou pásky zvýrazňující pas. Široký pásek je skvělý způsob, jak vytvořit siluetu přesýpacích hodin nebo oživit jednobarevný outfit. Pokud vám doma již nějakou dobu leží například splývavé šaty nebo volný svetr, tímto kouskem je vrátíte do hry.

Jedním za základních doplňků, které by každá žena měla vlastnit v několika různých provedeních, jsou také náušnice. „Ve šperkovnici by vám rozhodně neměly chybět zlaté kruhy. Snadno kombinovatelný a navíc nadčasový šperk. Zvolit můžete obyčejné, silné, slabé, ale především ty s různými ozdobami či kroucením,“ radí Mária Padová, módní expertka z Factcool.cz. Doplnit tak můžete každodenní oblečení nebo i více glamour outfity.