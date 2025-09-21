Kvíz:

Poznáte podle obrázků slavné hry na Amigu?

21. září 2025

Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě blíže. Byť jde o známé kousky, není to nutně reprezentativní výběr dané éry. Přesto bude i písíčkářům řada her známá.

Otázka 1/13

Začneme něčím lehkým. Na obrázku je hra:

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Revue

Heidi Klumová uspořádala pivní HeidiFest, v dirndlu zazářila i její dcera Leni

Modelka Heidi Klumová uspořádala svůj první HeidiFest. (Hofbraeuhaus, Mnichov,...

Auto

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Renault Clio

OnaDnes

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie....

Revue

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.