FIFA 20 nabídne pouliční fotbal místo příběhového režimu

Fotbalová série FIFA je tím nejzářivějším diamantem z portfolia Electronic Arts. Nejen, že se skvěle prodává, ale je to v jádru i výborná hra. Byť samozřejmě změny mezi jednotlivými roky jsou poměrně malé, což řada fanoušků nese s nelibostí.

Celá série má stále stoupající tendenci, jenže kam se dá ještě posunout, že? V posledních třech letech autoři lákali hlavně na příběhovou linku Alexe Huntera v módu Journey, jenže ta se v loňském ročníku již úplně vyčerpala. Je tedy dobře, že v ní EA Sports dále nepokračují, jenže co nabídnout místo toho?

A tak tu máme zbrusu nový mód Volta, což není nic jiného, než pouliční fotbálek. Ten může mít několik variant: 3 na 3, 4 na 4 nebo 5 na 5 a s brankáři i bez.

Podle prvních informací půjde o obdobu World of CHEL z loňského dílu série NHL. Veliký důraz tedy bude kladen na co největší modifikovatelnost hráčova avatara, ať už co se týče jeho statistik nebo vzhledu a oblečení. Rozhodně nic pro konzervativnější publikum, ostatně trailer připomíná více hip-hopový videoklip než reklamu na fotbalovou hru. Ale budiž, po zrušení série FIFA Street tu něco podobného rozhodně chybí.

Co se týče samotné hratelnosti klasického fotbalu, autoři slibují přepracovaný systém přímých kopů, penalt a střel z voleje. Nakolik to ovlivní hratelnost, však nemůžeme ani odhadovat.

FIFA 20 vyjde 27. září na všechny aktuální platformy.