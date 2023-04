Pekelné brány Diabla 4 se před vydáním ještě jednou otevřou všem

Brány pekla se pootevřou od pátku 12. května od 21:00 do neděle 14. května do 21:00. Hrát půjde na všech plánovaných platformách, tj. na PC skrze klienta Battle.net a na konzolích Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a PlayStation 5.

Herní data bude možné stáhnout si mírně v předstihu, v klientovi či aplikačních obchodech hledejte od 10. května v devět večer verzi Diablo IV – Server Slam. Podporovány budou funkce cross-play i cross-progression (můžete hru rozehrát například na PC a pokračovat v postupu na konzoli).

Ačkoliv Blizzard plánuje otestovat zejména připravenost serverů, pro hráče je další beta přeci jen zajímavá. Nový build totiž zahrnuje všechny změny, které tvůrci zapracovali na základě zpětné vazby z bety.

Četnost legendárních předmětů byla taktéž pozměněna a má odpovídat tomu, co očekávat od launche Diabla 4. Jinými slovy: to, co si v květnu zahrajeme, nás přivítá i při oficiálním startu hry. Žádné velké změny už očekávat nelze. Je to tedy ideální čas rozhodnout se, zda je to hra pro vás.

Druhým lákadlem jsou odměny. Pokud jste v některé z předchozích betaverzí dosáhli alespoň levelu dvacet, náleží vám v případě koupě kosmetická odměna v podobě spícího vlčka na zádech a dva tituly. Blizzard ovšem nahazuje udičkou ještě jednou. Kdo v betě porazí bosse Ashavu (a má level 20), získá jako odměnu trofej ke svému koni.

Takto vypadá Ashava. A tady si můžete prohlédnout trofej na koně za její porážku. Kdo dosáhne úrovně 20, získá spícího vlčka na zádech.

Čímž se dostáváme k obsahuje chystané bety. K dispozici bude prolog, celý první akt a všechna hratelná povolání. Zamrzí ovšem, že dosáhnout půjde maximálně úrovně 20, zatímco v minulé betě to bylo 25. Ashava se ve hře objeví každé tři hodiny, přičemž poprvé to bude v sobotu 13. května v 18:00.

Jen pro upřesnění. Postavy z předchozích beta verzí se nepřenášejí, stejně jako postavy nahrané během nadcházejícího testu neprojdou do plné verze. První dojmy z hraní si můžete na Bonuswebu přečíst zde.