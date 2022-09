Předplatitelé PS Plus dostanou v září poslední Need for Speed

Spuštění herního předplatného naštěstí neznamená, že by Sony odbývala „klasickou“ službu PS Plus. I v září se tak můžete těšit na na novou nálož her zdarma, mezi kterými nejvíce vyniká zatím poslední díl závodní série Need for Speed (viz naše recenze). Kromě toho přibude ještě bojovka Granblue Fantasy: Versus a vizuálně působivá pohodovka Toem.

