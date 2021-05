Nintendo má za sebou velmi slušný rok, výrazně mu stoupl zisk

Nintendu se velmi daří. Finanční zpráva za poslední fiskální rok, tedy k 31. březnu 2021, ukazuje výrazné meziroční nárůsty. Celkové tržby společnosti jsou 16,1 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 34,4 procenta. Čistý zisk činí 4,4 miliardy dolarů, což je o 85,7 procenta víc než předcházející rok. Je zřejmé, že na skvělých výsledcích se podepsal covidový rok, a tak Nintendo v dalším roce očekává pokles tržeb i zisku.

Co se her týče, na trůně s 35,39 milionu kusů zůstávají fantastické závody Mario Kart 8 Deluxe, za nimiž následuje relaxační hit Animal Crossing: New Horizons (32,63 milionu prodaných kusů). Třetí je s odstupem bojovka Super Smash Bros. Ultimate (23,84 milionu).