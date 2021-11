Elder Scrolls 6 vyjde pouze na PC a Xboxu

Není to asi příliš překvapivé, ale Microsoft nekupoval Bethesdu, aby připravované hry vydával i na PlayStationu 5. Phil Spencer, šéf divize Xbox, vnímá Xbox jako kompletní zážitek s Game Passem, cloudovým hraním, seznamem přátel atd. Připravované sci-fi Starfield vyjde pouze na PC a xboxech a stejně Spencer nahlíží i na Elder Scrolls 6.

„Nejde o to, abychom potrestali nějakou jinou platformu, protože v zásadě věřím, že všechny platformy mohou dále růst. Ale abychom mohli být na Xboxu, chci, abychom byli schopni přinést kompletní balíček toho, co máme. A to by platilo i v případě, že bych přemýšlel o hře Elder Scrolls 6. To by platilo, když přemýšlím o jakékoli naší franšíze,“ řekl serveru CQ.