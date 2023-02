Šeptanda: Žádné expanze, letos vyjde plnohodnotné Call of Duty

Zatímco loni to vypadalo, že místo plnohodnotného Call of Duty vyjde v roce 2023 placená expanze pro Call of Duty: Modern Warfare 2, letos je, zdá se, všechno jinak. Podle Insider Gamingu původní záměr nějakou dobu platil. Poté ovšem nastala změna směru a z expanze se stal plnohodnotný díl s plánovanou plnou marketingovou podporou. Očekávat máme dva beta víkendy v říjnu, předběžný přístup do kampaně začátkem listopadu a vydání hry 10. listopadu. Podle zdrojů Insider Gamingu vyjde hra i na staré konzole.