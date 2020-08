Do zoo ve Dvoře míří davy. Parkoviště nestačí, ucpává se i centrum města

Přestože královédvorský safari park má parkovací kapacitu pro více než tisíc aut, letošní léto nestačí a vozidla stojí na okolních loukách. Zájem lidí je obrovský a návštěvnost trhá rekordy. V červenci turnikety prošlo neuvěřitelných 152 tisíc lidí.

Začátkem srpna pod náporem motoristů zkolabovala doprava dokonce v centru Dvora Králové, kde to vypadalo stejně jako o Vánocích v Peci pod Sněžkou nebo v Janských Lázních, kdy se na příjezdu do horských středisek tvoří obrovské kolony.

Tsunami návštěvníků ucpalo kolem poledne silnice v centru města, dlouhý zástup aut se vinul od zoologické zahrady přes Benešovo nábřeží až ke kruhovému objezdu na dva kilometry vzdáleném Denisově náměstí. Ucpaný byl i hlavní tah ve směru na Trutnov.

Rekord za posledních 12 let

Za jediný den do safari parku dorazilo 9 700 návštěvníků, nejvíce za posledních 12 let.

„Největší červencové a srpnové denní návštěvy od roku 2008 se pohybovaly maximálně kolem 7 500 návštěvníků,“ připomněla mluvčí zahrady Markéta Grúňová. Hlavní záchytné parkoviště bylo už brzy ráno beznadějně obsazené, dopravu řídili policisté a auta stála na okolních loukách. V létě to přitom není neobvyklý obrázek, parkovací kapacity safari parku tak velkému náporu návštěvníků zdaleka nestačí.

Zahrada má přitom na asfaltových plochách vyznačeno tisíc míst pro osobní auta a dalších 20 pro autobusy.

„V případě, že zde neparkují busy, máme o 50 míst víc pro osobní vozidla a dalších zhruba sto jich je na příjezdových cestách, které se dají také využít. V maximálním osazení máme 1150 parkovacích míst,“ uvedla mluvčí. O další desítky míst však letos zahrada přišla, parkoviště naproti hlavnímu vstupu do zoo majitel přes léto pronajal provozovatelům pouťových atrakcí.

Dopravní džungle u louky

U vjezdu na louku vzniklo dopravně nepřehledné místo. Potkávají se zde auta, která na provizorní parkoviště vjíždějí, s těmi, která ho opouští, a dalšími, jež vyjíždějí z čerpací stanice. Aby toho nebylo málo, přímo naproti je odbočka na vjezd do safari a na hlavní záchytné parkoviště zoo. V těchto místech navíc chybí přechod pro chodce, k tomu nejbližšímu blízko hlavní pokladny nevede chodník. Lidé proto vstupují do rušné křižovatky a kličkují mezi auty.

„Chápu, že většina Čechů zůstala v létě doma, takže musejí někam jet. Nevadí mi, že parkuju na louce, ale aspoň přechod pro chodce by tady mohl být,“ míní Martin Hána, který do Dvora Králové přijel s rodinou z Táborska.

Pozemky jsou soukromé

Ředitel safari parku Přemysl Rabas přiznává, že nedostatek parkovacích míst je problém.

„Letošní letní návštěvnost je podobná jako v minulých letech, problémy s parkováním máme dlouhodobě. Samozřejmě o tom přemýšlíme, ale neexistuje jednoduché řešení. Okolní pozemky jsou soukromé a získat je pro stavbu dalšího parkoviště je nesmírně obtížné.“

Zahrada se dohodla s majitelem okolních pozemků, aby zde motoristé alespoň v nejexponovanějších dnech mohli nechat auto. Při velkém náporu vznikají tlačenice i na hlavním záchytném parkovišti. Navigační systém, který by informoval o obsazenosti parkoviště, zde chybí. Přijíždějící auta ve dnech, kdy je velký nápor, usměrňují pracovníci safari parku.

Červenec byl rekordní

Následkem koronavirové krize a díky tomu, že většina Čechů tráví dovolenou v tuzemsku, je letní návštěvnost safari parku mimořádná. V červenci turnikety prošlo osob nejvíce za posledních deset let – 152 tisíc. To je v průměru 4 900 za den. Zahrada tak překonala novodobé maximum z roku 2016, tehdy si vstupenku koupilo 144 tisíc lidí.

Enormní zájem si ale vybírá svou daň. Kromě problémů s parkováním si lidé stěžují také na fronty u stánků nebo na vyprodané projížďky safaribusy, které patří k hlavním magnetům návštěvy dvorské zoo.

„Na safari se nemá člověk šanci dostat, známí přišli po deváté hodině a dostali se na řadu až o půl druhé,“ uvedla v recenzi na sociální síti Veronika z jižní Moravy.

„Naprosto nedostatečné parkování, stáli jsme asi 800 metrů na poli. Po zakoupení hlavních vstupenek jsme zjistili, že ve dvanáct hodin jsou už vyprodána místa do Afrika trucku, což je asi největší lákadlo safari parku,“ napsal další recenzent Tomáš.

Zastropování návštěvnosti, které vyřeší i problémy s parkováním, by podle Přemysla Rabase nedávalo ekonomický smysl. „Musela by se zastropovat kolem čtyř a čtyř a půl tisíc, a to už je málo,“ uvedl ředitel.