Vnuk týral a okrádal své prarodiče. Dědu bil do břicha a poslal na něj psa

„Jičínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 24letého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinů týrání osoby žijící ve společném obydlí a vydírání a dále přečinů krádež, poškození cizí věci, opilství a porušování domovní svobody,“ vyjmenovala mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

K týrání podle vyšetřovatelů docházelo minimálně půl roku v místě trvalého bydliště na Libáňsku, kde všichni tři společně bydleli.

„Dále měl svou pětašedesátiletou babičku i osmašedesátiletého dědu opakovaně v nočních hodinách budit a požadovat po nich finanční hotovost. Prarodičům měl vyhrožovat zabitím a dědečka dokonce opakovaně fyzicky napadat,“ popsala mluvčí jičínské policie.

Přestože podle ní mladý násilník věděl o zdravotní indispozici svého dědečka, opakovaně ho udeřil do oblasti břicha a posílal na něj svého psa. Finančních prostředků se dožadoval nejen nátlakem, ale také okrádáním.

S nožem vyhrožoval i sousedce

V červnu podle policie navíc užil návykové látky a pak vyhrožoval s nožem v ruce zabitím pětasedmdesátileté sousedce, která následkem jeho jednání zkolabovala a musela do nemocnice.

Protože se jednání muže opakovalo, prarodiče se nakonec rozhodli zakázat mu vstup na pozemek i do domu, který několikrát poničil, a vyměnili zámek vstupních dveří. To ale vnuka neodradilo a po rozbití okna se do domu vloupal.

Případem se nyní zabývají jičínští kriminalisté, kteří muže zadrželi a umístili do policejní cely. Spolu se spisovým materiálem podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. „Soudce návrh akceptoval a obviněný je stíhán vazebně. Hrozí mu trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let,“ uzavřela prozatím mluvčí.