Návštěvníci vstoupí na pláž mezi tučňáky, dvorská zoo otevírá novou expozici

Obývá jihoafrické pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky. Patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá – od 80. let 20. století na méně než polovinu původních počtů. V důsledku úbytku přirozeného prostředí se relativně často vyskytuje i v blízkosti lidských sídel. Navzdory tomu ale člověk zůstává jeho největším nepřítelem kvůli drancování přírodních zdrojů ryb. Pro tučňáky a další mořské živočichy kvůli tomu nezůstává dostatek potravy. Stále vážnější je i nepřímá hrozba uváznutí ve vlečných sítích nebo vypouštění odpadů do moří a oceánů. Zásadní problém představují i mikroplasty. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.