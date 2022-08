Oprava hradeckého „Bronxu“ se protáhne, nákupní pasáž je jen pro odvážné

Když před šesti lety Hradec Králové vyhlásil vítěze architektonické soutěže na přestavbu socialistického nákupního centra Hvězda na Moravském Předměstí, zdálo se, že po dekádách chátrání ostuda sídliště pod někdejším novohradeckým zámečkem do několika let prokoukne.

Po šesti letech je však stav střediska v ještě žalostnějším stavu. Nazmar přišla tehdejší investice obchodníka a developera Martina Kubíka, který v patře nad svou prodejnou vystavěl obchodní pasáž. Z ní je teď ráj pro vandaly a sprejery.

„Rozmlácené výlohy, rezavé sloupy a všude nasprejované klikyháky jeden přes druhý. Vypadá to tam opravdu strašně, až mi z toho bylo špatně,“ říká maminka Marie, jejíž pětiletý syn se do patra zaběhl, zatímco hledala v kabelce před obchodem telefon.

Obchodní pasáž v patře vydržela asi rok, pak nájemci odešli a od té doby chátrá. „Ukázalo se, že řešení nespočívá jen v rekonstrukci interiérů, ale hlavní problém byl, jak vypadá okolí, přístupové rampy a lávky, kterými se do patra vstupuje,“ vysvětlil už dříve neúspěch obchodní pasáže zástupce společnosti Kubík Aleš Velc.

Firma Bohemian cube (dříve Kubík), která má v přízemí supermarket, skoupila před lety většinu objektů v areálu a chtěla Hvězdu přebudovat na bytový komplex v přízemí s obchody. V levé části, kde je nyní hospoda a lékárna, má vzniknout šestipatrový bytový dům s obchody v přízemí. Naproti mělo dojít k rekonstrukci obchodu. Přestože projekt dostal zelenou od města i místních, přípravu zkomplikoval technický stav střediska.

„Na prezentaci nám řekli, že konstrukce jsou dnes v takovém stavu, že nemá cenu dělat dílčí úpravy, ale musí to jít dolů celé. Nepůjde tedy o rekonstrukci, ale o zcela nový záměr,“ popisuje závěry jednání s developerem předseda Komise místní samosprávy Moravské Předměstí jih (KMS) Ondřej Votroubek.

Nový projekt počítá se 182 byty

Hned třikrát byli letos na jaře architekti a zástupci investora jednat o změnách záměru na hradeckém výboru pro územní plánování. Z Hvězdy chtěli udělat novou výškovou dominantu lokality Podzámčí. To však nedovolily parametry v územním plánu. Výraznější slovo tak dostane samotný vzhled budovy. „Úplně se mění hmota a dochází i k úbytku komerce. Ale současná nabídka služeb tam má být zachována,“ potvrzuje hlavní městský architekt Petr Brůna.

Proti původně zamýšleným dvěma komerčním poschodím bude obchod jen v přízemí, nad ním bude střešní zahrada, nad kterou se budou na sloupech „vznášet“ další tři patra s byty. Díky možnosti postavit na místě obchodu zcela nový objekt tak stoupne počet bytových jednotek v projektu na 182.

Radnice licitovala s investorem také o počtu parkovacích míst. V původní studii z roku 2020 se počítalo s 85 stáními v podzemních garážích a stejným počtem nových míst v okolí. Radnice si však nechala letos na jaře vytvořit dopravní model celé lokality, z něhož vyšlo, že počty parkovacích stání musí investor zvednout, jinak obyvatelé nových bytů zahltí už tak plná parkoviště.

„Jednalo se o potenciální výjimce z počtu parkovacích míst, ale dohodli jsme se, že výjimka nebude udělena, takže se investor přizpůsobil analýzám města. Na jaře jsme na sídlišti provedli sčítání dopravy v klidu, jehož závěrem je požadovaný normový počet míst pro dané území,“ doplňuje Brůna.

„Všechny problémy byly odstraněny. Pan Kubík ve finále přistoupil na to, že parkovací dům zvýší,“ říká náměstek primátora pro investice a rozvoj Jiří Bláha (ODS).

Stavba může trvat roky

Podle něj změny v projektu nebudou znamenat zásadní zvýšení výdajů města, které se má na přestavbě Hvězdy podílet. Městu patří náměstí mezi pravou a levou částí areálu a také přístupové rampy. Radnice se už před lety dohodla s firmou Kubík, že celou projektovou přípravu zařídí investor a Hradec od něj dostane dokumentaci pro svou část přestavby.

Parkovací místa budou nově pod celým areálem. Kapacita podzemního parkoviště tak vzroste na 151 míst. Dalších 97 míst firma vybuduje v tříposchoďovém parkovacím domě, který vznikne vedle komplexu. Na ulici tak zůstane jen 25 nových stání.

Změny v dokumentaci a nezbytnou úpravu smluv mezi investorem a městem má tento týden projednat rada města a na konci prázdnin i zastupitelé. Přestože se na projektové dokumentaci už pracuje a developer chce stavět co nejdříve, vzhledem k délce stavebního řízení v Hradci Králové se může realizace protáhnout na roky.

„Vítám jakoukoliv změnu, která bude kvalitativně lepší, než to, co je tam v současnosti. Z mého pohledu bych však trochu víc akcentoval kompoziční osu od autobusové zastávky ke vstupnímu prostoru Základní školy Štefánikova, která je za Hvězdou. Moje představa je, aby to bylo v přízemí více otevřené,“ říká hradecký architekt a člen výboru pro územní plánování František Křelina.

Spojení autobusové zastávky a prostoru sídliště se základní školou budou tvořit dva průchody. Upravený návrh, jehož podobu výbor schválil v červnu, počítá také s parkovými úpravami a přestavbou stávajícího výměníku tepla.