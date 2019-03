Za znásilnění dvou neteří a kamarádky dostal šest let, pak křičel na soudce

„Já nic neudělal! A vy pane soudce už jste domluvil, teď mluvím já,“ řval hned po vynesení rozsudku. Obžalovaný se odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu.



Miroslav S. dále musí podstoupit sexuologickou léčbu, která podle znalců zvýší jeho možnost resocializace. „Znalecké posudky u obžalovaného potvrdily sexuální deviaci, konkrétně parafílii. Je zcela patrné, že obžalovaný nezletilé vyhledával úmyslně. Muselo mu být už dávno jasné, že není něco v pořádku. Závěry znalce se opírají o řadu důkazů,“ řekl předseda senátu Miroslav Mjartan.



Mezi hlavní důkazy Mjartan zařadil i konverzaci mezi obžalovaným a jednou poškozenou, při které jí vyhrožoval smrtí. „Už se těším. Do kriminálu půjdu za vraždu, ne za to z čeho mě obviňujete. Koho máš nejradši? Nemáš si zahrávat s psychopatem. Za to všechno stejně dostanu pět let. Byl jsem šestnáct let v ústavu a kriminálu se nebojím,“ psal dívce po internetu.

Soud mu neuvěřil

První skutek se podle žalobce odehrál v červenci 2015 na Královéhradecku. „Na cestě z diskotéky Miroslav S. na zadním sedadle vozu, který řídil jeho kamarád, zneužil své fyzické převahy a přisedl k čtrnáctileté dívce, zacpal jí ústa a následně ji začal osahávat v rozkroku. Dívka prosila, ať toho nechá, on však nepřestal a snažil se jí do přirození zasunout prsty,“ uvedl státní zástupce Milan Šimek.



Žalobce viní Miroslava S. dále z toho, že se ve stejném období pokusil znásilnit i svou neteř, v té době třináctiletou. Ve svém bytě na Novobydžovsku, kde byla tehdy dívka na prázdninách, si k ní podle obžaloby okolo druhé hodiny ráno přilehl do postele a začal ji osahávat. Dívka podle spisu ucítila jeho ruku v rozkroku, probudila se a ruku mu odhodila.

Podle spisu se pokusil znásilnit i druhou neteř, která u něho v červenci 2017 přespávala. „Obžalovaný si v nočních hodinách přilehl k poškozené do postele, zacpal jí ústa a snažil se ji znásilnit. Což se mu nepodařilo, jelikož nezletilá začala kopat a bránit se,“ uvedl Šimek.

Miroslav S, kterému hrozilo až 12 let vězení, všechny skutky z obžaloby označil opakovaně za výmysly. Dívky ho prý vydíraly, že pokud jim nedá nějaké peníze, půjdou na policii a řeknou, že je znásilnil. Soud jeho verzi neuvěřil.