Podmínka za smrtelnou nehodu v opilosti, rodině má řidič zaplatit dva miliony

Čtyřiadvacetiletý Jaroslav Voháňka se v neděli 14. srpna krátce před šestou hodinou ráno vracel z oslavy po silnici první třídy od Sobotky směrem na Jičín.

V katastru obce Holín přejel se svým Volkswagenem Golf do protisměru, kde se srazil se Škodou Fabia. Čelní střet nepřežil čtyřicetiletý Ukrajinec, který řídil protijedoucí auto, jeho sedmnáctiletý syn na místě spolujezdce utrpěl lehké zranění. Zranil se i viník nehody, kterého do hradecké nemocnice přepravil vrtulník.

„Nehoda se stala na rovném úseku,“ upřesnila policejní mluvčí Eva Prachařová. Při rozboru krve se zjistilo, že v ní Voháňka měl 1,4 promile alkoholu.

Na nehodu si prý nepamatuje

„Obviněný uvedl, že byl na návštěvě u kamaráda v Libáni a potom si na další události již nepamatuje. Potvrdil, že na oslavě večer pil pivo a šampaňské. Na svoji obhajobu uvedl, že se snažil kontaktovat syna oběti nehody a využil probační služby. Nad svým jednáním projevil lítost s tím, že musel začít chodit k psychiatrovi. Vyjádřil ochotu poškozené rodině poskytnout finanční pomoc,“ píše se v obžalobě.

„Pamatuji si, že jsme byli také v klubu v Jičíně. Přítelkyně se tam líbala s jiným klukem. Potom už si pamatuji jen světla a nemocnici,“ vypovídal u soudu Voháňka.

K okolnostem nehody se vyjádřil i dnes osmnáctiletý syn oběti nehody. Měli namířeno do Plzně, kde jeho otec pracoval. Všiml si protijedoucího auta, které jelo velkou rychlostí, vyjíždělo do protisměru a opět se vracelo do svého jízdního pruhu.

Otec na sedadle řidiče na to zareagoval snahou uhnout co nejvíce ke krajnici a vyhnout se tak střetu. Po srážce syn zjistil, že otec nereaguje a krvácí. Po příjezdu hasičů a záchranné služby se dozvěděl, že zemřel.

„Dostal jsem se ven, hasiči už byli u druhého auta. Řekl jsem jim, že je tam ještě jedno. Po chvíli přišel doktor, řekl, ať se posadím a potom, že je otec mrtvý,“ vypovídal při odpoledním líčení.

Hrozilo mu až šest let vězení

Voháňka byl obviněn z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, hrozilo mu až šest let ve vězení. Žalobce u hlavního líčení potvrdil původní návrh na uložení tříletého trestu odnětí svobody s podmínkou v trvání 4 až 5 let, zákaz požívání alkoholu a také zákaz řízení motorových vozidel na dobu pěti let.

Obhájkyně následně odkázala na předchozí výpovědi obžalovaného a potvrdila jeho prohlášení o vině, které proces výrazně urychluje. Soudce je akceptoval. Následovaly výslechy pozůstalých i viníka nehody a návrhy na výši takzvané nemajetkové újmy.

Soudce nakonec rozhodl o tříletém testu s pětiletou podmínkou, zákazu řízení motorových vozidel na 6 let a povinnosti nahradit škodu, obžalovaný se také musí zdržet požívání alkoholických nápojů. Synovi zemřelého má Voháňka zaplatit více než 900 tisíc korun, jeho manželce a otci zhruba 756 tisíc a sestře a bratrovi necelých 530 tisíc korun.

„S výsledkem rodina nemůže být spokojena s ohledem na to, že byla uložena podmínka pro pachatele, který před řízením vozidla požil alkohol. Domnívám se, že ze strany státního zastupitelství se jednalo o návrh, který byl příliš nízký. Myslím si, že pokud byl trestný čin spáchán pod vlivem alkoholu a byla způsobena smrt, měl by být navrhován nepodmíněný trest,“ vyjádřil se právní zástupce pozůstalých Jiří Králík.

Obhajoba i zmocněnec pozůstalých si ponechali lhůtu na odvolání, státní zástupce se práva na odvolání vzdal.

„Pokud jde o nemajetkovou újmu, nebylo nám vyhověno v celém rozsahu. Až po dohodě s klienty a obdržení písemného vyhotovení rozsudku se rozhodnu, zda budu podávat odvolání,“ dodal Králík.