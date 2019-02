V domku na Hradecku zemřela stařenka s dcerou, příčina je nejasná

Dvaadevadesátiletá matka a její dcera, také již v seniorském věku, spolu žily v rodinném domě. Lidem ve vesnici přišlo zvláštní, že dceru dlouho neviděli v obchodě, kam pravidelně chodila na nákup. Proto se obrátili na vedení obce.

„Jsme malá vesnice a každý tu o sobě víme. Když se paní dlouho neukázala, začali jsme o ně mít obavy,“ přiznává starostka Lochenic Jitka Kulhánková.



Nejprve se s jedním ze zaměstnanců obce vydala ženy navštívit. Když neotvíraly, zavolala policii.

„Ženy topily uhlím a chodily pro něj do sklepa. Přišlo nám divné, že ve sněhu nejsou stopy. To znamenalo, že dlouho nebyly venku,“ pokračuje starostka.

Policisté po půl druhé odpoledne požádali hasiče, aby jim otevřeli dveře domu. Uvnitř pak našli dvě mrtvá těla. Po ohledání místa policie vyloučila, že by ženy zemřely násilnou smrtí.

„Nic na místě nenasvědčuje tomu, že by tam mělo dojít ke spáchání trestného činu. Koroner těla ohledal a neshledal nic mimořádného,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

Koroner nařídil zdravotní pitvu. Ta by měla objasnit příčinu smrti. Podle starostky je nepravděpodobné, že by se jednalo o hromadnou sebevraždu.

Policie zatím nepracuje ani s variantou, že by se ženy mohly udusit oxidem uhelnatým z kamen. „Pokud by tam byly podezřelé okolnosti, koroner by nařídil pitvu soudní,“ dodala Ježková.



„Hasiči na místě koncentraci oxidu uhelnatého neměřili. Pouze otevřeli vstupní dveře,“ doplnila informace mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.