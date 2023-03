Do lana se zamotala náhodou, odmítl Ukrajinec, že chtěl uškrtit expartnerku

Obžalovaného zadržela policie ještě týž den večer, když v Hradci Králové vzdáleném 40 kilometrů způsobil dopravní nehodu. V krvi měl tehdy 2,5 promile alkoholu. Obžaloba ho proto viní i z ohrožení pod vlivem návykové látky. Na soud čekal ve vazbě.

Třiačtyřicetiletý Ivan K. už v přípravném řízení tvrdil, že vůbec nerozumí česky, soud mu proto přidělil tlumočnici, i když upozornil, že muž do Česka dojížděl za prací už několik let. Také v průběhu soudního líčení bylo patrné, že na některé otázky v češtině spontánně odpovídá kroucením hlavou či přikyvováním. K soudnímu jednání dorazilo i několik ukrajinských občanů.

„My jsme se jen hádali, vůbec to nebylo takto,“ odmítl obžalovaný verzi obžaloby v prvním skutku. Naopak jízdu pod vlivem alkoholu uznal. V přípravném řízení odmítl vypovídat.

„Pokud jde o skutek jedna, ten můj klient neuznává a popis skutku nesouhlasí. Z toho důvodu odmítá i návrh trestu,“ tlumočil vyjádření obžalovaného obhájce Vladimír Bek, proč jeho klient odmítl dohodu o vině a trestu.

Vraždu překazili studenti

K události došlo 10. září loňského roku krátce před osmou hodinou večer na přístupové cestě k vlakovému nádraží v Potštejně. Muž si podle obžaloby čin předem rozmyslel a vybral místo i zbraň. Na svou bývalou partnerku si počkal, když šla ze zaměstnání na vlak.

„Za situace, kdy v ruce svíral lano žluté barvy, jí sdělil, že je to její konec, že zemře. Poté se jí snažil lanem svázat ruce za zády, což se mu pro odpor poškozené nepodařilo. Následně ji chytil za vlasy a odtáhl ji do prostoru vedle cesty,“ píše se v obžalobě.

Když se žena snažila křičet o pomoc, měl ji srazit na zem, do pusy strčit roubík ze smotaného hadru a třikrát jí ovázat lano kolem krku.

„Zaklekl ji na hrudi a lanem ji škrtil po dobu několika minut, opětovně se slovy, že poškozená zemře. Poškozené se podařilo zasunout ruku pod lano obepínající její krk a zabránit tak úplnému utažení lana,“ četla z obžaloby státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Čin překazili dva studenti, kteří šli právě na vlak a zaslechli křik ze křoví. Starší z nich David Vecko na muže zařval. Když si všiml škrcené ženy, strčil do Ivana K. a srazil ho na zem.

„Doprovázel jsem kamaráda na vlak a slyšeli jsme zvláštní výkřik, jakoby něco mezi člověkem a zvířetem. Myslel jsem, že je to nějaký turista, co sebou plácnul do křoví. Zavolal jsem, jestli nepotřebuje pomoci a pak jsem si všiml, že obžalovaný sedí obkročmo na té paní. Uviděl jsem lano kolem krku a jak ho utahuje od sebe,“ popsal David Vecko.

Oba leželi v křoví blízko lampy, takže je viděl zřetelně. „V puse měla nějaký kapesník,“ doplnil student, který za pomoc ženě obdržel ocenění od policie.

Obžalovaný pak měl mít s obětí ještě krátký rozhovor, načež nasedl do auta a odjel, zatímco zachránci zavolali policii. Podle obžaloby muž věděl, že poškozená byla těhotná.

Posilněný alkoholem pak před půl dvanáctou večer v hradecké ulici Hradečnice nacouval do jiného auta, které vyjelo z boční části ulice. Test na alkohol ukázal 2,5 promile. Přivolaní policisté ho ihned zadrželi, protože v tu chvíli už byl v pátrání.

Byli partneři, pak ji stalkoval

Obžalovaný i poškozená žena pocházejí z vesnice v Zakarpatské oblasti na Ukrajině a znají se od dětství. Ještě na Ukrajině spolu měli krátký milostný vztah, během něhož se žena rozvedla s manželem, který ji a jejich děti bil.

S Ivanem K. však společně nebydleli, protože se žena bála manželovy reakce. Od obžalovaného dostala na výdaje spojené s rozvodem a na živobytí 30 tisíc hřiven (asi 18 tisíc korun).

Pak se ale rozešli, žena odjela do Česka a našla si nového přítele, také Ukrajince, se kterým nyní čeká dítě.

„Kdy máte termín porodu,“ ptal se ženy v pokročilém stadiu těhotenství předseda senátu Miroslav Veselský.

„Zítra,“ odpověděla k překvapení soudu poškozená. Vypovídat ze židle však odmítla.

Poškozená soudu řekla, že ji obžalovaný obtěžoval od začátku září. Často za ní chodil a chtěl vrátit peníze, které jí dříve dal.

„Pak říkal, že už peníze nechce vrátit, že chce mě. Nosil dárky pro děti, ale děti se ho bály. Říkal, že si vezme život. Nechtěla jsem, aby si něco udělal, on věděl, že se toho bojím, že si to budu dávat za vinu,“ řekla žena soudu o předchozích kontaktech.

Při jednom z nich zavolala i policii, protože Ivan K. měl přijít až k ní do patra a spát na schodech.

Podle spisu muž svou expartnerku několik dní před incidentem pronásledoval, tajně ji fotil a natáčel na mobilní telefon. Uvažovala proto o výměně SIM karty.

„Obžalovaný ženu stalkoval, pokoušel se zjistit, kde bydlí, kde pracuje a v osudný den jí podle znaleckého posudku od 6 do 19 hodin celkem 153krát telefonoval,“ popsala Lenka Faltusová.

„Chtěl jsem jí říct, že na ni budu čekat (u práce). Nevím, kolikrát to bylo,“ vysvětlil soudu své chování obžalovaný.

Sám jsem se chtěl oběsit, tvrdil obviněný

Ivan K. verzi obžaloby odmítl a tvrdil, že si žluté tažné autolano připravil sám pro sebe, aby se před ženou oběsil.

„Ona mi řekla, že spolu už nikdy nebudeme. Já jsem jí řekl, když už spolu nebudeme, tak si tady na tomto místě vezmu život. Začali jsme se hádat, ona mi chtěla lano vytrhnout, přitom upadla a skutálela se ze silnice,“ líčil svou interpretaci události u soudu obžalovaný.

„Zamotala se do lana, strhla i mě a já jsem spadl na ni. Velmi se polekala a začala křičet, ať z ní sundám to lano. Já ho začal sundávat a tím se zatáhlo na jejím krku. Pak přišli svědci,“ pokračoval.

Podle poškozené však celý zápas trval sedm až osm minut.

Ručník, který se podle obžaloby snažil použít jako roubík, měl prý s sebou proto, aby si při sebevraždě zavázal oči.

„Chtěl jsem to udělat na stromě, aby to viděla. Ručník jsem měl v rukou, ale nestrkal jsem jí ho do pusy,“ odmítl obžalovaný. DNA poškozené se na něj podle jeho vysvětlení dostala, když si po incidentu otírala obličej.

Podle spisu však měla žena roztržené koutky úst, pohmožděnou ústní dutinu a další oděrky na hlavě a krku. Žena také vypověděla, že od té doby špatně spí a při cestě z práce má obavy a stále se ohlíží.

Obžalovaný na ženu čekal před jejím pracovištěm už zhruba hodinu před incidentem. Pak ale zmizel a potkali se až zhruba 100 metrů před nádražím. Obžalovaný tvrdí, že se spolu přetahovali, protože on je drobnější postavy a žena je naopak statnější.

„Když jsem v práci dvanáct hodin a pořád stojím, už nemám žádnou sílu, abych se prala. Křičela jsem: Ivane pusť mě, mám děti. Nemohu tady vylíčit, jak jsem se cítila, když jsem nemohla dýchat,“ odmítla žena tvrzení obžalovaného.

Podle znaleckého posudku trpí Ivan K. histrionskou poruchou osobnosti, která je charakteristická touhou po pozornosti, bájným lhaním, teatrálností a labilní emotivitou. Obžalovaný soudu řekl, že je mu líto, že poškozená incident popisuje takto, a expřítelkyni prosil, ať mluví pravdu. Lítost nad samotným činem neprojevil, protože podle něj se nestal.

Při sdělení obvinění policisté uvedli, že muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.