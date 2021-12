Musíme řešit dopravu i Green Deal, říká nový šéf hospodářského výboru

Ivan Adamec a starosta Trutnova. Spojení trvající od roku 1998 přestane za pár dní platit. Politik se v Trutnově po zvolení do čela vlivného hospodářského výboru rozhodl rezignovat a soustředit se takřka výhradně na práci v Poslanecké sněmovně.

Z městské rady odejde, zůstane pouze řadovým zastupitelem a ponechá si místo v krajském zastupitelstvu.

„Možnost vést hospodářský výbor byla nabídka, která se nedala odmítnout. Záležitostí, které budeme řešit, je řada, ať už energetika, Green Deal, nebo doprava. Přes hospodářský výbor jdou zákony z oblasti průmyslu, dopravy, částečně i zemědělství a životní prostředí,“ říká v rozhovoru pro MF DNES jeden z nejdéle sloužících starostů u nás.

Jméno svého nástupce Ivan Adamec prozradit nechce, rozhodne se to až na prosincovém zastupitelstvu. Jasné je pouze to, že bude z ODS.

Rozhodoval jste se dlouho, nebo jste měl jasno hned?

Jasno jsem hned neměl, navíc o pozice ve Sněmovně se bojuje. Předsednictví v hospodářském výboru podle mých informací chtěly všechny strany a mně se podařilo souboj o předsedu vyhrát. Mimochodem, byl jsem už předsedou podobného výboru v Senátu. Musím říct, že se to ve mně pralo, přeci jen starostou Trutnova jsem nepřetržitě 23 let. Ale řekl jsem si, že tady už končí legrace. Předseda výboru má podstatně víc povinností než řadový místopředseda nebo člen, navíc jsem ještě členem zemědělského výboru. Dospěl jsem k názoru, že už nemohu být starostou, ale že rád zůstanu zastupitelem, pokud bude zájem, tak budu kandidovat i v příštích komunálních volbách.

Je dost těžké si představit, že se z vás stane řadový zastupitel, který nebude mít hlavní slovo...

V tom nevidím problém. Myslím si, že jsem svou úlohu ve vedení města už sehrál. Rozhodně by bylo horší, kdybych dál seděl v radě, která je výkonným orgánem. Když je nějaký problém, všichni koukají na vás. To by bylo komplikovanější a z toho důvodu tam být nechci.

Řada politiků kombinuje víc funkcí. I vy jste koneckonců dělal starostu, když jste byl poslancem nebo senátorem. V čem je to teď jiné?

V první řadě to je časově mnohem náročnější. Něco jiného je být řadovým poslancem strany, která je v opozici. Dostal jsem se do situace, kdy už obě funkce není možné skloubit. Hospodářský výbor je silový a velmi prestižní výbor, z něhož jde z vlády nejvíc zákonů.

V této kanceláři jste od roku 1998. S jakými pocity ji budete opouštět?

Když se jednou rozhodnu, neohlížím se příliš zpátky. Řekl bych to tak, že pro mě končí jedna etapa života a začíná nová.

Pro Trutnov je nejdůležitější dostavba dálnice D11 do Polska. Nevadí vám, že u toho jako starosta nebudete?

Budu u toho jako předseda hospodářského výboru a budu tlačit na pilu, aby se to urychlilo, protože Poláci jsou s výstavbou na svém území výrazně napřed. Než se český a polský úsek propojí, bude to problém. Myslím si, že k tomu dojde v roce 2026. Byl bych raději, kdyby to bylo už v roce 2025, ale to se nejspíš nepodaří.

Řadu lidí, kteří vás volili, jste rezignací rok před komunálními volbami nepochybně zklamal…

Já to tak nevidím. Všichni mi přáli úspěch ve sněmovních volbách, ve kterých jsem získal devět tisíc preferenčních hlasů. Do každých voleb kandidujete, abyste uspěl a udělal co nejlepší výsledek. Když se nám podařilo volby vyhrát, změnilo to situaci. Možnost vést hospodářský výbor byla nabídka, která se nedala odmítnout. Je to jedinečná příležitost zužitkovat zkušenosti, které jsem za celou dobu působení v regionální i celostátní politice nasbíral. Když ve Sněmovně budou sedět lidé, kteří nevědí, jak to vypadá v regionech a konkrétních městech, tak dopadneme špatně. Já si myslím, že o tom něco vím.

Předpokládáme, že rezignace byla překvapením i pro trutnovskou ODS. Nebo jste je na tuto variantu už dopředu připravil?

Volby vždy přináší nějakou změnu a od toho koneckonců jsou. Nastavily společnosti i mně osobně novou cestu, po které bychom se měli ubírat. Myslím si, že i pro Trutnov je dobře, když přijde někdo, kdo bude mít trochu jiné představy.

Na druhou stranu může být pro ODS s ohledem právě na příští volby výhodnější, že už teď bude mít nového lídra, který se bude moci ukázat. Hrálo i toto nějakou roli?

Hrálo, ale nebyl to hlavní důvod. Samozřejmě mi záleží na tom, aby ODS šla do komunálních voleb v dobré pozici a aby v nich uspěla.

Jste dlouhé roky jednoznačně nejviditelnější tváří trutnovské ODS. Neoslabí vaše rezignace pozici strany ve volbách?

To se teprve ukáže. Pokud bude nový starosta zastupitelstvem zvolen, bude to na něm. Já mu v začátcích pomůžu a poradím, pokud bude chtít. Rozhodně to nebude člověk, který by nevěděl, jak funguje rada a zastupitelstvo.

Není chybou, že se vedle vás za ty roky nevyprofilovala žádná osobnost, která by měla ambici působit ve vedení města?

Za to já ale nemůžu a ani nikoho vychovávat nechci. Buď to ten člověk má zájem dělat, nebo ne. Ono to není zas tak jednoduché, přinese to velkou změnu životního stylu. Ze soukromé osoby se najednou stanete věcí veřejnou a je pak výrazně znát, že vás veřejnost sleduje a neustále hodnotí. Ne každý to chce snášet.

Ivan Adamec Narodil se v roce 1960, profesí je učitel.

V roce 1994 vstoupil do ODS a stal se trutnovským zastupitelem.

Od roku 1998 je starostou okresního města.

V letech 2002 až 2008 působil jako senátor, v roce 2013 byl zvolen do Poslanecké sněmovny.

Od roku 2016 je také zastupitelem Královéhradeckého kraje.

V listopadu byl zvolen předsedou sněmovního hospodářského výboru, je zároveň členem zemědělského výboru a také předsedou regionálního a oblastního sdružení ODS.

Je ženatý a má dvě děti.

Jakou úlohu máte v procesu výběru svého nástupce?

Bude to výsledek diskuse uvnitř strany a koalice, ale jistou váhu můj hlas má, protože já budu funkci předávat a všichni si přejí, aby přechod bolel co nejméně.

Souhlasíte s názorem, že to nový starosta bude mít velice těžké, protože ho s vámi každý bude porovnávat.

Po šesti volebních obdobích to těžké bude mít každý.

Už jste řekl, že budete kandidovat i v příštích komunálních volbách. Co když ODS vyhraje a vy opět dostanete nejvíc preferenčních hlasů?

Starostou určitě nebudu, za tím dělám definitivní tečku. Tady se vžilo, že volby do zastupitelstev jsou volbou starostů. Tak to přece není. Komunální volby mají vždy dvě kola. Volí se zastupitelstvo, které pak ze svého středu vybírá starostu města.

Jaké budou vaše priority ve vedení hospodářského výboru?

Chci, aby výbor fungoval dobře a aby to, na čem se shodne, bylo respektováno ostatními členy parlamentu. Cílem bude prosazovat volební program koalice Spolu. Záležitostí, které budeme řešit, je řada, ať už energetika, Green Deal, nebo doprava. Přes hospodářský výbor jdou zákony z oblasti průmyslu, dopravy, částečně i zemědělství a životní prostředí. Záběr je velmi široký.

V ODS jste byl expertem na dopravu. Větší logiku by možná dávalo, kdybyste se stal ministrem dopravy. Byla tato varianta také ve hře?

To já nevím, to je věc premiéra a koaličních dohod. Pro mě osobně je funkce předsedy hospodářského výboru zajímavější výzvou. V politice jsem toho už zažil hodně a přiznám se, že pozice ministra mě nikdy prioritně nelákala.

Koalice, jejíž jste členem, převezme vládu v nezáviděníhodné situaci, uprostřed covidové pandemie a s veřejnými rozpočty ve výrazném deficitu. Nečeká vás jednoduché vládnutí...

Žádné vládnutí není jednoduché. Petra Fialu jsem podporoval od okamžiku jeho nástupu do ODS, věřím mu a jsem přesvědčen, že to zvládne. Je potřeba nahlas říct, že to nebude jednoduché a že je nutné nastavit systém tak, aby byl stát do budoucna schopen zajistit všechny funkce, které má plnit.