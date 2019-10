Mosty už neudrží autobusy ani sypače, stavbu nových dál blokuje soused

Se stavbou nové silnice mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí se podle tři roky starých odhadů Královéhradeckého kraje mělo začít v loňském roce. Už před lety kraj opravil navazující úsek silnice II/305 do Borohrádku, jenže práce na klíčové etapě v záplavovém území Orlice se od té doby nepohnuly ani o píď.

Kraj chce těsně vedle současné komunikace za zhruba 155 milionů korun postavit přeložku a k tomu potřebuje 289 metrů čtverečních z pozemku Josefa Tužila. Ten však nekomunikuje.

Zatímco se kraj zatím neúspěšně snaží chybějící pozemek získat, stav mostů se neúprosně zhoršuje. Už letos v únoru silničáři označili úsek komunikace za „super havarijní“ (podle hodnocení Pavex). Nyní přišla další potíž, stav jednoho z inundačních mostů se zhoršil na šestý stupeň ze sedmibodové stupnice.

„Vytipovali jsme mostní objekt, který se jevil v nejhorším stavu, a nechali jsme u něj udělat důkladnější prohlídku. Prověřili jsme nejslabší článek a na základě hodnocení jsme učinili opatření ke snížení nosnosti,“ sdělil správní náměstek Správy silnic Královéhradeckého kraje Pavel Kočí.

Most je z roku 1936 a dosud nebyl rekonstruován. Naposledy ho odborníci prohlédli loni. Letos se však ukázalo, že stav nosné konstrukce je tak špatný, že na něj mohou jen vozidla s maximálním zatížením jedné nápravy 5 tun. Zákaz proto mají nejen kamiony, ale i autobusy, popeláři nebo sypače zimní údržby. Na sousedním mostě už z dřívějška platí omezení na 8 tun a výhradní zatížitelnost 14,4 tuny.

Pluhování nestačí

„Bohužel došlo k omezení, které naše naložené sypače překračují, takže bylo nutné přistoupit ke změně řešení zimní údržby v tomto úseku,“ uvedl šéf krajské údržby silnic Jiří Brandejs.

Silničáři chtějí cestu z Týniště nad Orlicí do Albrechtic v zimě pouze pluhovat. Je totiž úzká a sypač by se před mostem neměl kde otočit.

To se však nelíbí starostovi Albrechtic Jaromíru Kratěnovi, podle něhož nedostatečně ošetřená vozovka povede k nárůstu počtu dopravních nehod: „To snad nemyslí vážně. Pluhování nebude stačit. Mosty namrznou při prvním mrazu a ti řidiči vjedou z posypaného Týniště na most, který nebude posypaný. Myslím, že nehody, které se tam stanou, je donutí chovat se jinak.“

Podle starosty snížení tonáže znamená krizovou situaci, s níž by si měl kraj poradit. Upozornil především na to, že nejde o žádnou vedlejší komunikaci: „Je to dvojka. Ať se každý podívá, kolik tam projíždí aut. Je to jedna z hlavních spojnic na pětatřicítku.“

I Královéhradecký kraj má silnici II/305 zařazenou v kategorii A, kam patří páteřní krajské silnice.

Výměna autobusů

Snížení nosnosti dělá potíže hlavně v autobusové dopravě. Některé spoje sice obsluhují mikrobusy, ale školní spoje zajišťují velké vozy, které musejí nyní místo půlkilometrové cesty do sousedního Týniště jet objížďkou až přes Borohrádek. Zajedou si tak 18 kilometrů. Omezení začalo platit 7. října. Kraj už vyjednal, že i velké autobusy od 2. listopadu nahradí mikrobus.

Do potíží se však dostávají také popeláři nebo vodohospodáři. I ti musejí jezdit objížďkou. Pro místní to znamená, že si citelně připlatí třeba za vývoz jímek, náklady stoupnou i obci za svoz odpadků.

Kraj připravuje stavbu přeložky od roku 2016, loni chtěl získat stavební povolení, aby dosáhl na evropskou dotaci. S majitelem chybějícího pozemku se sice dohodl už loni v červnu, ale ten se tehdy k podpisu smlouvy nedostavil a vznesl nové požadavky.

Chtěl třeba parkovací místo u svého domu, jenže sousední pozemek není krajský, ale obecní, a na obec se muž neobrátil. Kraj proto zvažuje vyvlastnění (více čtěte v článku Majitel pozemku pod budoucí silnicí vydírá kraj požadavky i mlčením).

„I přes dlouhotrvající jednání se zástupci kraje primárně snaží s majitelem pozemku domluvit. Zvažují i další kroky v podobě podání nové žádosti o územní rozhodnutí. Pokud se však dlouhodobě nebudeme schopni domluvit, bude kraj nucen zahájit řízení o vyvlastnění, což považujeme za poslední variantu,“ uvedla mluvčí kraje Sylvie Velčovská.