Se stavbou třetího okruhu v Hradci stát počítá. Město ale dohání zpoždění

Třikrát týdně cestuje Jiří Pavlík z Moravského Předměstí do Prahy a zpět. Protože se obává kolon u rozkopané křižovatky Mileta, místo trasy přes hradecký silniční okruh se proplétá přes Třebeš, klikatou okreskou do Vysoké a nakonec ještě musí překonat Opatovice. Teprve když mu tachometr ukazuje, že projel přesně deset kilometrů, napojuje se na dálnici.

Stejně nepohodlnou cestu k dálnici směr Praha i Olomouc volí další stovky obyvatel jižních a východních částí Hradce. Přestože ve městě zvlášť v posledních dnech rezonuje spíš téma severní tangenty, Hradec Králové se připravuje i na další dvě dopravní stavby obřího významu: jižní spojky a jižní propojky.

Ve finále budou obě pro řidiče znamenat úsporu času a nervů a pro obyvatele Kuklen, Pražského Předměstí, Třebše, Moravského Předměstí i Nového Hradce velkou úlevu od dopravy včetně té tranzitní. Začátek výstavby přitom není tak daleko. Jižní spojka i propojka by se mohly začít stavět za čtyři roky, podle infoletáku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím počítá se otevřením v roce 2031.

„Samotná jižní spojka převede mimo obytnou zástavbu denně až 30 tisíc vozidel. Nesporným přínosem je také napojení vznikajících rozvojových ploch v oblasti Temešvár,“ řekl Jakub Vyhnálek ze společnosti AFRY CZ, která pro ŘSD připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí k jižní spojce.

Musíme dohnat zpoždění

„Spojka i propojka jsou stavby, která budou výrazným způsobem podporované státem. Během krátké doby jsou před ŘSD výkupy pozemků i všechny povolovací kroky. A my musíme jasně deklarovat státu, že jsme připraveni. Ty projekty si musíme umět podržet. Máme zpoždění a musíme ho dohnat,“ apeluje hlavní hradecký architekt Petr Brůna.

Ten bude ve funkci po 22 letech končit, ale připomíná, že to není tak dlouho, co tyto investice měly být záležitostí města: „My jsme ty miliardy dokázali převést do investic státu, jenže ty peníze tam nebudou ležet dlouho. Buď má ŘSD signál, že se stavba bude připravovat a město to chce, anebo se najdou jiné priority. Je nemyslitelné, aby je stavělo město, protože to bychom na patnáct až dvacet let škrtli všechny investice.“

2. dubna 2024

Hradec sice signály k ŘSD opravdu vysílá, ale v posledních několika týdnech mají spíš negativní příchuť. A bohužel se není čemu divit. Zvlášť obyvatele Plotišť nadzvedl plán stavby úvodní etapy severní tangenty, konkrétně obrovského záchytného parkoviště v polích naproti areálu ČKD a také budování asi kilometrové komunikace vedoucí paralelně se silnicí první třídy od kruhového objezdu u ČKD.

Zdravé Plotiště, zdravý rozum

ŘSD již vlastní územní rozhodnutí a stavět chce začít v roce 2027. Proti tomu je čerstvě založený spolek Zdravé Plotiště. Jeho zástupci se svými argumenty vystoupili před zastupiteli, napojení i parkoviště podrobili drtivé kritice a apelovali na zdravý rozum.

Zatímco podle opozice by se příprava tangenty neměla uspěchat, podle náměstka primátorky a současně zastupitele určeného pro územní plán Adama Záruby (Změna a a Zelení) si město nemůže dovolit dělat libovolné změny, protože proces pořizování územního plánu je striktně řízený zákonem: „My si nemůžeme říct, že je tu odpor, a změnit to. Dostali bychom se do obrovského problému.“

Opoziční zastupitel Denis Doksanský (ANO) odpověděl: „Ty připomínky bychom měli brát v potaz. Ztráta půdy je věc, která je navždy, proto by nebylo dobré vše uspěchat. Měli bychom tomu věnovat pozornost a vy byste nás měli informovat, jaké máte plány a jak tu půdu zachránit. My jsme se dnes dozvěděli, že hrozí nevratné poškození. Možná je pozdě a řešit to nejde, nicméně stále ještě tam nejsou bagry.“

Jižní spojka a propojka

Oba jižní obchvaty Hradce zatím v tichosti spějí ke stavebnímu povolení, kritika jako v případě severní tangenty zatím nezazněla.

Jižní spojka spojuje Kukleny s Pražským Předměstím, přinese velký význam oblasti Temešváru a úlevu Pražské třídě. Od křižovatky Bláhovka až ke sjezdu na Rašínovu třídu bude měřit 2,8 kilometru a bude na ní šest mostů. Navazující asi kilometrová propojka vede kolem problematické čističky Dekos, překonává Labe a v Třebši se napojuje na Zborovskou ulici. Silnice třetí třídy na Vysokou nad Labem a proplétání aut Opatovicemi budou po realizaci minulostí, současně vznikne alternativní trasa k mostu U Soutoku.

Je pochopitelné, že trasa třetího hradeckého okruhu vyvolává otázky i ostré diskuse stejně jako na posledním zastupitelstvu parkoviště u ČKD a napojení tangenty na již vybudovanou síť. Podle šéfa odboru hlavního architekta je však teď víc než kdy jindy nanejvýš vhodný jednotný postoj města.

„Zvlášť v poslední době dochází k určitým polemikám, které jsou velmi nežádoucí směrem k přípravám státu. My musíme udržet severní tangentu, jižní spojku, jižní propojku, železniční dvoukolejky a další fatálně důležité projekty nadřazeného dopravního systému v přípravě. Město se musí připravovat jednotně a bez nejapných kroků, které to mohou brzdit. A právě teď se ta doba láme. ŘSD má obrovskou přípravu na severní tangentě, má i dokumentaci k jižní spojce, ale signály z naší strany musí být zcela jednoznačné. Nesmíme připustit polemiku, že severní tangenta či jižní spojka se mají začít projektovat jinak,“ varoval Petr Brůna.