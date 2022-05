Zatáčky budou bezpečnější. Jezdce i diváky v Hořicích ochrání žoky, sítě a ploty

Při únorové prohlídce trati slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích pořadatelům zatrnulo. Zjistili, že část okruhu zvaná Dachovská spojka je v tak mizerném stavu, že se na ní nedá závodit.

Polovinu zhruba šestisetmetrového úseku mezi výpadovkou na Lázně Bělohrad a obcí Dachova se nakonec podařilo opravit. Spolu s dalšími opatřeními tak bude letošní ročník, který startuje tréninkovými jízdami v sobotu, patřit k nejzabezpečenějším v historii závodu.

Dachovská spojka i Lukavecký vracák

“Při schvalování tratě se ukázalo, že tento úsek je kvůli nerovnostem a dírám pro závody nesjízdný. Rekonstrukce byla po zimě naprosto nutná. Hned jsme zahájili jednání s krajem, kde nám vyšli vstříc. Nejednalo se přitom o nějakou provizorní opravu nebo jen nátěr povrchu, ale o vyfrézování a položení klasického koberce. Povrch tam byl nejhorší z celého okruhu a dnes je naopak velice kvalitní. Díky tomu se může závodit,“ hodnotí význam opravy ředitel závodů a předseda pořádajícího Automoto klubu Hořice Tomáš Jenčovský.

Opravou prošel také úsek hořického okruhu od takzvaného Lukaveckého vracáku na okraji města směrem na Lázně Bělohrad.

„Je dlouhý zhruba půl kilometru. Udělaly se tam nezbytné opravy a záplaty děr, aby se tam dalo závodit. Právě tento úsek pro nás bude nyní prioritou. Myslím si, že příští rok bude nutné ho dát do pořádku podobně jako Dachovskou spojku. Vedeme nepřetržité jednání s krajem a budeme v opravách pokračovat, jde totiž i o další části tratě, které dosluhují. V minulém týdnu se dělalo ještě vodorovné značení v podstatě na celém okruhu, takže ji máme nalajnovanou přesně tak, jak potřebujeme,“ pochvaluje si Jenčovský.

Žoky, bariéry, sítě i ploty

Kromě oprav silnice se letos v Hořicích zaměřili i na další posílení bezpečnosti závodníků a lidí podél trati. V minulosti se na ojedinělém přírodním okruhu stala řada tragických nehod.

300 zatáček Gustava Havla Program 59. ročníku závodů silničních motocyklů začne v sobotu v 9 hodin tréninkovými jízdami, nedělní závodní program začne o půl desáté. Vzápětí odstartuje kategorie SP 125, následovat budou silnější kategorie a vrcholem víkendového klání bude třída Superbike, která odstartuje krátce po 16. hodině.

V roce 2007 přišel při závodě historických závodních vozů o život dokonce jeden z diváků, kterého zasáhlo utržené kolo jednoho z vozů. Nejednalo se však o součást závodů 300 zatáček Gustava Havla. Od té doby se ale kvalita zabezpečení tratě stále zlepšuje.

„Letos máme připraveno o zhruba 200 bezpečnostních žoků více než dříve, nainstalovali jsme nové bariéry i záchytné sítě. Pro diváky jsme letos zvýšili zabezpečení železnými ploty, pro jejich komfort bude okolo tratě více mobilních toalet i stánků s občerstvením. Myslím si, že diváci budou mít letos více pohodlí než dříve,“ konstatuje šéf závodů, které se kvůli opatřením proti koronaviru předloni nekonaly vůbec a vloni se je podařilo na poslední chvíli uspořádat v srpnovém termínu.

Dokázali jsme téměř nemožné

“Pro nás jako autoklub bylo nesmírně důležité, že jsme mohli uspořádat minulý ročník. Kdybychom vynechali dva roky, už by se letošní ročník dával organizačně horko těžko dohromady. Hodně nás to nastartovalo i do dalších roků. Myslím si, že nás to i hodně stmelilo, protože jsme dokázali skoro nemožné. Závody jsme připravili za pět týdnů, protože jsme dlouho nevěděli, zda nám je covid vůbec umožní,“ zpětně hodnotí Tomáš Jenčovský.

Právě absence jednoho ročníku a netradiční okolnosti konání toho loňského by spolu s nabitou startovní listinou letos mohly do Hořic nalákat velký počet diváků.

„Bude tam hrozně moc dobrých jezdců. Myslím si, že to fanoušci budou chtít vidět. Po dvou covidových letech se tato sezona rozjela už normálně a bez omezení,“ říká jeden z našich nejlepších motocyklových závodníků Kamil Holán.

Příprava závodů začíná vždy již počátkem roku, kdy se vyřizují nezbytná povolení a plánují se dopravní uzavírky a objížďky. Administrativní práci střídá příprava tratě, která se staví zhruba tři týdny a podílí se na tom zhruba 30 lidí. O závodním víkendu se o organizaci stará přibližně 200 lidí.