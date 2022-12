Galerie v Hradci koupila akční umění a rozšířila sbírku galeristy Tutsche

Galerie moderního umění v Hradci Králové zakoupila do svých sbírek další kolekce uměleckých děl z posledních padesáti let. Na snímku je obraz s názvem Portrét otce s houslemi od Josepha Vintestina (1939), pro výstavu Originál? Umění napodobit umění jej zhotovili Galerie moderního umění v Hradci Králové zakoupila do svých sbírek další kolekce uměleckých děl z posledních padesáti let. Na snímku je obraz s názvem Portrét otce s houslemi od Josepha Vintestina (1939), pro výstavu Originál? Umění napodobit umění jej zhotovili Alexey Klyuykov a Ladislava Gažiová (2017). a Ladislava Gažiová (2017). | foto: David Taneček, ČTK