Udání a kontroly. Někdejší promotér se pustil do festivalů v Hradci

Do začátku jubilejního 25. ročníku festivalu Rock for People zbývá jeden měsíc, předprodej vstupenek hlásí velmi dobrý odbyt, hlavní hvězdy už studují cestu do hradeckého Festivalparku, ale na adresu pořadatelů, magistrátu i novinářů dorazilo úřední „Sdělení“, které tvrdí, že z akce nic nebude.

A nejen z ní: rozsudek konce padá rovněž na další dva hradecké hudební podniky - Hip Hop Kemp (15.-17. srpna), Air Festival (26.-27. srpna), potažmo na další české festivaly. Letní zábavu pro desítky tisíc lidí mají mít na svědomí prostory, kterým pro tento účel chybí kolaudace.

„Stavební úřad je přesvědčen o tom, že dotčené osoby jsou si vědomy toho, že jsou povinny respektovat opatření zdejšího stavebního úřadu, pročež pro ně vyplývá, že do vyřešení předběžné otázky, odstranění dalších možných překážek v řízení, do realizace příslušných opatření a do účinnosti kolaudačního souhlasu nebo pravomocného výkonu kolaudačního rozhodnutí nebudou hudební festival pořádat ani provozovat,“ stojí ve sdělení referenta Stavebního úřadu v Jaroměři.

Sice nejde o žert ani o fake opatřený hodnověrným vysvětlením i razítkem stavebního úřadu, avšak nejen pořadatelé všech tří festivalů, ale i magistrát města, pro klid ubezpečují, že Rock for People, Hip Hop Kemp i Air Festival se v Hradci Králové zcela určitě uskuteční.

Zprávu o kolaudačním problému včetně vyjádření úřadu rozeslal Borek Jiřík, který se zaštiťuje projektem www.czevent.eu.

I laikovi by mělo trvat jen pár kliknutí, aby zjistil, že Jiřík se patrně nejvíce proslavil v červnu 2012, kdy jeho agentura jen pár dnů před konáním Prague City Festivalu vyhlásila insolvenci, akce byla zrušena a peníze z prodeje zhruba šesti tisíc vstupenek - tedy sedmimístná suma - zmizely.

Promotér, který údajně čelí exekucím, se odstěhoval do Berlína a podle zdrojů redakce MF DNES se snaží znepříjemňovat konání českých festivalů již několik let. Loni krátce před začátkem festivalů Rock for People a Colours of Ostrava prý na organizátory poslal kontrolu živnostenského úřadu kvůli podezření z neoprávněného podnikání v cestovním ruchu a pořadatelé mají podezření, že jeho udání stojí rovněž za dalšími prověrkami z finančního či stavebního úřadu.

Naposledy o sobě dal vědět nyní s tvrzením, že festivalovým prostorám i stavbám v Hradci Králové, Dolních Vítkovicích i Letňanech, kde například loni vystupovali Rolling Stones, chybí kolaudace.

„Na českém trhu s živou hudbou by bylo možné poukazovat na dlouhodobou podporu zájmů vybraných pořadatelů ze strany místních samospráv,“ upozorňuje Jiřík a připojuje i kritickou připomínku, že je ve veřejném zájmu, aby své stanovisko zveřejnilo i město.

Hradec jej však svým vyjádřením patrně zklame. „Město tento dokument obdrželo a zabývalo se jím, i když se nejedná o rozhodnutí ve správním řízení. Konání letošního festivalu Rock for People ohrožené není, město je s organizátory v kontaktu a vše by mělo být podle platných předpisů,“ říká mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Pořadatelé tradičních prázdninových festivalů nejen v Hradci Králové přiznávají, že netuší, o co přesně Jiříkovi jde. „Možná jde i o podnikatelský záměr, ale šťourá do všech. My za tím vidíme snahu pomstít se branži, když jemu se v ní nedařilo,“ míní Michal Thomes, zakladatel a šéf festivalu Rock for People.

„Vytáhl do boje za bezpečnost všech návštěvníků festivalů a koncertů, pasoval se do role spasitele a rozhodl se, že nám ukáže, jak nás postaví do latě. Ty komplikace jsou ale každopádně bizarní,“ přidává se rovněž Radek Maliník, pořadatel Air Festivalu i přehlídky Hip Hop Kemp.

Oba se pak shodují, že kdyby Jiříkův apel měl najít zastání v legislativě, znamenalo by to konec nejen pro většinu festivalů, ale i pro vesnické tancovačky nebo poutě.

„Kdybychom měli být dogmatičtí, musely by se zrušit tisíce akcí. Ani hasiči by nemohli v sokolovnách uspořádat ples, protože sokolovna je určená pro sportování,“ pokračuje Thomes.

Hradecké festivaly a vybrané hvězdy Rock for People, 4. - 6. 7.: Bring Me the Horizon, Manic Street Preachers, Rudimental Live, Franz Ferdinand, In Flames, Kodaline Hip Hop Kemp, 15. - 17. 8.: Tech N9ne, Masego, Earthgang, Hocus Pocus, Kontrafakt, Token Air Festival, 26. - 27. 8.: Blinders, Dr. Phunk, Mesto, Seth Hills, Sikdope

Jiný oslovený pořadatel festivalu, který nechtěl být jmenován, sice o Jiříkovi mluví velmi kriticky, avšak má pochopení pro úředníka jaroměřského stavebního úřadu.

„Jiřík utekl před věřiteli do Německa a my jen koukáme, jak na nás zdálky útočí a udává nás úřadům. Já ale vyjádření úředníka chápu, on potřebuje mít čisté ruce, takže odpovědnost přesune dál, aby mu nebylo možné vyčíst, že pochybil,“ říká pořadatel.

„Každopádně kdyby se v tomto smyslu měla upravit legislativa, staly by se dvě věci: úřad by zkolaboval a všichni pořadatelé festivalů by fungovali dál a kdyby nebylo vyhnutí, nesli by následky, tedy sankce. Věřím však, že k tomu nedojde. Borek Jiřík vytvořil práci pro naše zákonodárce a hrozí, že se budeme zasekávat zbytečnou administrativou a balastem. Asi dostal pocit, že je důležitý. I to je však demokracie,“ tvrdí.