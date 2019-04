Vrací se drogová klasika, říká policejní chemik. Marihuanu by nelegalizoval

Jaké drogy zaplavují trh?

Od kolegů ze střední Evropy víme, že se po velkém boomu s novými drogami opět vrací klasika: kokain, marihuana, Fénixovy slzy nebo extáze. Divoké vlny nových drog, které pořádně neotestovali ani samotní narkomani, pomalu mizí. Většina jich totiž pochází z Číny a není moc známo, jak fungují na psychiku. Máme případy, kde to mělo fatální následky. I sami uživatelé se zřejmě kvůli tomu přiklání opět ke klasice. Možná to je tím, že nejsou úplně blbí ani sebevrazi, mají pud sebezáchovy. Chtějí si prostě jen ujet. Dalším důvodem je zpřísnění legislativy.

To na uživatele platí?

Zpřísňují se zákony, mají stále nové přílohy. Pokud se objeví nová látka, přidá se do legislativy. Tak začne být kontrolovaná a nelegální. I to přispívá k návratu klasiky.

Je nějaká, jak říkáte klasika, která z trhu vymizela?

Asi heroin, moc se s ním nepotkáváme. Hned po první dávce vytváří závislost. Ani uživatelé ho příliš nepreferují. A je drahý a málo dostupný.

Čím to je, že kvalita klasiky takhle stoupla?

Vyrábí se z čistých léčiv, která obsahují pouze čistý efedrin nebo pseudoefedrin. Taky pozorujeme lepší zručnost a schopnost vařičů (čtěte též Pašeráci jsou drzejší, pervitinu je u hranic víc než narkomanů).

Došlo ke zlepšení kvality i u jiných drog?

U marihuany ano. Lidé si přes internet kupují kvalitní semena z Holandska. Většina pěstitelů už to dělá v budovách, kde mají svítilny a špičková hnojiva. Kvůli tomu rostou procenta THC, tedy aktivní látky v kytkách.

Venkovské pěstitele už moc nevídáte?

Ne, to bylo dřív. Většinou to měli někde na poli, udělali díru v kukuřici, ale to moc nešlo, protože tady nejsou zrovna ideální podmínky. Venkovní rostlinky měly 3 až 4 procenta aktivní látky.

V kolika jednotkách se aktivní látky pohybují dnes?

Dneska mají třeba i 30 procent THC. Pokud z toho pěstitel vyrobí koncentrát, může to být 50 až 60 procent. To už je strašně nebezpečné. On si někdo řekne, že má jen pět gramů marihuany, ale to je zelená hmota, která může mít 0,3 procenta THC, ale také 30 procent.

Nesmíme zapomenout ani na legální opiáty. Jak to vypadá s nimi?

To je další trend. Typický příklad je tramadol. Je sice na předpis, ale dá se sehnat. Lehce se na něm vypěstuje závislost. To řeším hodně s vězeňskou službou, kde se léky často objevují.

Jak vidíte další vývoj?

Před třemi lety, když jsme začínali s projektem Drugstop, měly boom nové syntetické drogy. To dokládá i případ z Moravskoslezského kraje, neznámá syntetická droga podle nás pocházela z Polska. Teď se jen čeká, co přijde dalšího. Určitě to jen tak neusne, ale jsme schopni rychle reagovat.

Mluvíte o projektu Drugstop, v němž spolupracují policisté z celé Evropy. Co se díky němu podařilo?

Projekt se zaměřil právě na nové syntetické drogy. Díky němu se masivně zpřísnila legislativa a kontroly lékáren. Samozřejmě projekt pokračuje dál. Máme několik přístrojů, které nám pomáhají třeba při domovních prohlídkách nebo při běžných kontrolách. Když se někde v Evropě objevila nová droga, zadal ji kolega v Německu do databáze a my už věděli, co přijde.

Co všechno končí ve vaší laboratoři?

Kromě drog také pomocné látky, které se používají při výrobě. Při ní je potřeba řada chemikálií a chemických postupů. Abychom pomocné látky rozpoznali, musíme je z drogy dostat. Tyhle chemikálie se pašují tajně z Polska, protože je mohou objednávat pouze odborné laboratoře.

Stále mluvíte o chemických procesech. Kdo a kde vlastně drogy vyrábí?

Většina syntetických drog pochází z laboratoří v Asii, kde podporují drogový trh. Proto neváhají financovat i velice schopné chemiky z Evropy. Samozřejmě namíchat drogu by dokázal i někdo z fakulty organické chemie. Kdyby někoho takového angažovali, dokázal by syntetické látky vytvořit. Naštěstí je to už v útlumu, protože klesá poptávka.

Jak takové látky rozpoznáte?

Teď máme přístroje, které na určitou látku namíříte a ony ji rozpoznají. Dřív rozpoznat metamfetamin bylo umění, museli jsme používat různé metody. Dnes máme nadupané přístroje, které to celé usnadňují.

Čím dál častěji se skloňuje legalizace marihuany. Byla by správná?

Není to dobře. Pro mládež je to startovací droga, po které často pokračují dál, protože si zvyknou na nějaký stav. V tom je nebezpečí. Viděl jsem při domovních prohlídkách čisté uživatele trávy. Po letech vypadají už skutečně zbídačeně. U některých bylo znát, že jejich mozková činnost je v útlumu. Tráva je nebezpečná a na každého působí jinak. Máte deset lidí, jednoho odvezou na JIP, ale druhý může kouřit celý den a třetí i několik let.

Vídáte odhalené výrobny?

Nelegální výrobci pervitinu mají vypracované postupy, jak proces zjednodušit. Viděli jsme třeba, že pervitin vyrobili v jedné PET lahvi. Tedy lítaly v tom hromy blesky a hrozilo, že to vybuchne (o výbuchu varny v paneláku v Náchodě čtěte zde). Mají to čím dál víc vychytané.

A pěstírny?

Tam proces neurychlíte. Pracujete s kytkami, které musí mít světlo, vlhko a dobré hnojivo. Je to živý materiál. Teď už se pěstitelé i dobře maskují, aby je nešlo najít přes infrakameru. Vymýšlí jak zamaskovat zvýšený odběr elektřiny (viz též Trojice plánovala vydělat na konopí dvanáct milionů, překazila to razie). Samozřejmě mají už i různé automatické vychytávky nebo sofistikovanou techniku, která řídí celý proces. A na těch kytkách je to vidět.

Co obnáší domovní prohlídka pro chemika?

Na místě činu jde hlavně o zajištění stop, které co nejlépe prokazují druh trestné činnosti a její rozsah. Důležitá je kvalita zajištěných stop.

Jaká je pro vás nejdůležitější stopa?

Nesmí chybět žádné důležité pomůcky, zařízení, nádobí a jiné použité technologie a hlavně žádné chemikálie: rozpouštědla, reakční katalyzátory nebo hnojiva a hlavně vlastní vyrobené drogy. Většinou jde o nebezpečné látky a předměty, dodržování pravidel bezpečnosti práce je proto samozřejmostí. Po chemické analýze v laboratoři se ze zajištěných předmětů a stop stávají zásadní důkazy při jednání před soudem.

Co je teď na vaší práci nejzajímavější?

Asi spolupráce s vězeňskou službou. Drogy se pašují různě zabalené v drogistickém zboží nebo zastrčené v tělních dutinách. Většina záchytu je silně kontaminovaná, takže je vcelku těžké látky z toho vydolovat. Jak je to zapatlané, nedělá to dobře ani přístrojům, protože jsou na to citlivé.