Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Šokující českou výhrou 5:2 nad domácí Kanadou odstartovalo mistrovství světa do 20 let. Je to turnaj, v němž jde tamnímu hokeji o víc než jen o triumfy, góly a body.