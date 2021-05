Pešán chválil. Klidného Hrubce, Hájka, střelce Zadinu i nahrávače Špačka

Jaká panuje spokojenost?

Naprostá nebude asi nikdy, speciálně v úvodu utkání jsme měli několik okamžiků, kdy nás podržel vynikající Šimon Hrubec. Postupně jsme ale stupňovali tempo, hráči se rozehráli a pomohli jsme si přesilovou hrou. Ty přitom do té doby byly naší slabinou. V prodloužení jsme, myslím, byli o chloupek lepší a zaslouženě bereme bod navíc.

Prokázala trojice Špaček, Hronek a Zadina, že by mohla fungovat i na mistrovství světa v přesilovkách?

Na to je moc brzo, je to teprve první utkání a kluci nastoupili v podstatě bez natrénovaných přesilovek. Věnovali jsme jim asi jenom pět minut, takže se to těžko hodnotí. Ale šlo vidět, že kluci reagují jeden na druhého, Zadina prokázal, že je střelec.

Co říkáte na Libora Hájka?

Neodehrál lehké utkání. Po cestě, pauze, téměř bez tréninku... Myslím, že byl jedním z našich nejlepších obránců.

A co Michal Špaček a jeho ukázkové nahrávky. Líbil se vám?

Líbil.

V zápase s Finskem vám chyběla v přesilovkách větší agresivita, viděl jste ji proti Švédům?

Viděl. Šlo vidět, že kluci jako Hróňa a Záďa jsou na přesilovky zvyklí, jsou agresivní do zakončení. Nejdřív to skákalo, což se vzhledem k absenci tréninku dalo čekat, ale kluci se s tím popasovali.

V bráně se ukázal Šimon Hrubec.

Zrovna opustil místnost naštěstí, tak abych ho moc nepřechválil... Byl velmi spolehlivý. Podobně jako Roman Will proti Finům. Podal klidný, spolehlivý výkon. Klidnil závary, pomohl nám začít hrát naši hru a dal nám šanci vyhrát.

Už víte, koho z kádru vyřadíte?

Ještě nejsem schopný říct, kdo to bude, protože ze zápasu odešel se zraněním Kuba Galvas. Odjel do nemocnice na rentgen, těch otazníků je několik, tak budeme muset reagovat.