Skepse není na místě, říká o hokejové dvacítce Marek Sýkora

A teď konkrétně nadávali na co?

Vyčítají třeba hráčům, že po prohře s Německem mluví optimisticky. Copak mají říkat: „Ne, my s Amerikou a Kanadou prohrajeme, už je to ztracené“? Jasně, dlouhodobě na juniorské úrovni nemáme dobré výsledky, ale skepse není na místě. U mladých hráčů je potřeba, aby měli sebevědomí, bez něj nejde hrát.

Jenže se opravdu zdá, že výhra nad Rusy byla šťastná.

Ano, herní projev nebyl kdovíjaký, prostě se to sešlo. Řeknu takovou kacířskou věc: možná to nebyl dobrý začátek, protože zapůsobil paradoxně. Hráči po něm byli až moc optimističtí, jsou to mladí kluci. Přestože říkali, že vědí, že Německo je silné, tak v podvědomí máte, že to není top tým.

Jsou další důvody, proč ten zápas nezvládli?

Třeba kvůli špatnému začátku. Chybí nám hráči, které měli Němci v první pětce. Vypíchl bych ztrátu Lauka. Byla citelná, u nás každý hráč takového formátu chybí. A ještě jednu věc bych zmínil.

Prosím.

Rok co rok omíláme, že jsme moc vylučovaní. Pořád dokola, dost dobře to nechápu. Měli jsme spoustu zbytečných dohrání u mantinelu. V nároďáku jsou vybraní hráči, na téhle úrovni by to už měli chápat a hrát tak, aby neoslabovali tým. Člověk nic neřekne, když někdo pyká za to, že nestíhá, ale tohle je zbytečné a strašně to oslabuje tým.

Zklamal vás někdo?

Gólman Dostál. Už v generálce se Slovenskem pustil gól z půlky hřiště a nepřesvědčuje mě ani v zápasech na šampionátu. Chytá určitě výborně ve Finsku, ale tady to není úplně ono.

Dvacítka potřebuje k postupu získat ve zbylých zápasech s USA a Kanadou alespoň bod. Věříte jí?

To je těžký. Sport je krásný v tom, že nedopadá tak, jak si všichni myslí. To by bylo hrozně jednoduchý, to by nebyl sport. Navíc hrajeme doma, máme kvalitní trenéry, je tam Patrik Eliáš... Proč by se to nemohlo povést, když zahrajeme dobře jako tým?

Nechybí vám v něm přesto lídři?

Bohužel musím konstatovat, že hráče, jako měli Němci v první pětce, nemáme. Někoho jako Nečas, i když ani s ním dvacítka neuspěla. Chybí mi tam ale prostě to provedení, ze kterého je vidět, že ten hráč umí hokej. Někdo, kdo předvede parádní akci, kterou nakopne spoluhráče.

Věříte, že za rok s jiným ročníkem bude líp?

Nečekal bych diametrální rozdíl, ale může přijít pár hráčů, kteří mužstvo posunou. Vždyť to je vidět u Němců: na můj vkus mají slabého brankáře, solidní obránce a tři čtyři útočníky. Stačí to. Bohužel v extralize nemají trenéři odvahu stavět mladé hráče.

Ale co když na to nemají?

Jasně, pokud na to vůbec nemají, tak nemůže nikdo nutit kluby, aby mladé stavěl povinně. Ale věřím tomu, že pár šikovných by se našlo. Na Myšákovi je vidět, že hraje mezi dospělými. Chápu ale, že trenér musí v mladém hráči vidět potenciál, jinak to nemá smysl.