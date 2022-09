Bronz hokejistek v duchu premiér. Teď se ještě naučit hymnu, říká trenérka

„Tým vystupoval po celou dobu konzistentně. Ať už hráčky nebo realizační tým. Tohle přesně vyžaduji, což se vyplatilo a těžko můžu být šťastnější,“ komentovala pro hokej.cz MacLeodová.

Češky v průběhu šampionátu udržovaly maximální koncentraci, zůstaly nastavené na cíl, který se leckomu zdál jako přehnaný, a postupně se mu přibližovaly.

A ejhle, v duelu turnaje konečně porazily dlouho nepřemožitelné Finky. Teď už neskončí šesté nebo sedmé jako dřív.

I po semifinálové demolici od Američanek si tým kolem kapitánky Aleny Mills na první zkušenost s medailovými zápasy poradil báječně. Prokázal dobrou mentální vyzrálost.

„Holky předvedly, že na to mají. Pro budoucí roky je to obrovský pokrok, ale musíme pořád tlačit na pilu. Ano, medaili máme, nicméně je potřeba dál pracovat, abychom získaly další,“ zůstává MacLeodová cílevědomá.

„Daly jsme do toho maximum a zvládly to. Přestože to nebylo nejjednodušší, zejména ve třetí části se Švýcarky s prominutím regulérně nasra...,“ použila peprnější výraz brankářka Klára Peslarová, která figuruje i v All Stars týmu MS.

Klíčový gól padl v 16. minutě, kdy Daniela Pejšová proměnila své sólo a národní tým se za stavu 2:1 uklidnil. V zápase měl navrch, přidal ještě dva góly a posléze ubránil frustrované Švýcarky.

První i poslední českou branku dávala útočnice Natálie Mlýnková. A její vyjádření jasně dokumentovalo, co za skvělým výsledkem hokejistek stálo.

„Týmový výkon je nejdůležitější, hlavně, že to tam napadalo. Nerada hodnotím sama sebe.“

Díky důležitému semknutí se mladá odhodlaná parta pustila do další bouřlivé oslavy.

„A díky plzeňskému pivovaru máme spoustu piva, takže na návrat do kabiny se už nemůžu dočkat,“ jásala po zápase obránkyně Dominika Lásková.

Velká část zrzavého nápoje padla na jediný účel. Přímo na hlavu trenérky.

„Schytala jsem to hned po příchodu do šatny,“ smála se MacLeodová celá promočená. „Popravdě si ale takovou sprchu vždy dám velice ráda. Mám radost, že tu v takový moment jsem a vypadám tak, jak vypadám.“

A zatímco její svěřenkyně čeká v dalších letech těžká práce potvrzovat pozici mezi ženskou špičkou, ona si také stanovuje jeden bonusový úkol.

„Musím se naučit text hymny, abych si ji příště mohla také zazpívat. Když jsem ji na modré čáře poslouchala s vědomím takového úspěchu, šlo o jeden z nejlepších momentů mé kariéry.“