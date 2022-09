Konečně v hokejové špičce. Báječné Češky slaví historický úspěch

„Jsem pyšná na tenhle tým. Některé hráčky se tady přes deset let snaží posunout o úroveň dál. A teď se jim to povedlo,“ libovala si pro oficiální stránky šampionátu kanadská trenérka reprezentace Carla MacLeodová.

Je to první výhra Češek nad špičkovými protivnicemi na velkém turnaji. Jde také o první postup mezi nejlepší čtveřici, v níž naopak Finky poprvé v dějinách ženských šampionátů scházejí.

Češky se v sobotu v semifinále utkají v Herningu s favoritkami z USA, kterým už letos srdnatě vzdorovaly na olympiádě v Pekingu (1:4). Čtvrteční výkon však vzpomínky na únorové hry jednoznačně předčil.

Proti Finkám vypadaly Češky odhodlaně. Nemalou část duelu byly pohyblivější a jen zásluhou gólmanky Keisalaové zůstával stav bezgólový. Česká jednička Klára Peslarová si naopak připsala první zákrok až po deseti minutách.

Na gól obránkyně Daniely Pejšové odpověděla útočnice Tulusová. Finky ve třetí třetině naznačovaly, proč jsou za bezkonkurenčními Kanaďankami a Američankami v ženské říši světovými trojkami. Češky však dotlačily duel do prodloužení. „Byla jsem nervózní za hráčky, ale bylo důležité je uklidnit,“ líčila MacLeodová.

Prodloužení skončilo už po 41 vteřinách, když se u vlastní branky ocitla finská kapitánka Hiirikoskiová, o níž se říká, že dokáže dát ránu jako bek NHL. Jenže v klíčové chvíli hvězda ženského hokeje zazmatkovala jako začátečnice, odevzdala puk Anetě Tejralové, která puk střelou z úhlu propasírovala do sítě. „Nevím, co se stalo. Bůh mi pomohl s tím, že jsem vystřelila,“ žasla pro hokej.cz autorka postupové trefy. Na twitterovém účtu ženské reprezentace se vzápětí objevilo: „Přepisujeme historii!“

Češky se ještě před jedenácti lety řadily do třetí garnitury šampionátů, kam hokejovou úrovní spadaly Britky nebo Severokorejky. Od té chvíle se ženský hokej zvedá. Češky vyrážejí do světa. Dostávají se do nejlepších soutěží, kde válí. A um přenášejí i do národního týmu. Už předchozí dva šampionáty ve čtvrtfinále Finkám zle zatápěly. Napotřetí je přelstily.

A mezi smetánkou by se mohly zabydlet trvaleji. Podle propočtů a při trvající absenci válčícího Ruska by Češky měly poskočit z výkonnostně slabší druhé pětičlenné skupiny výš. Ač mohly hrát vítězky skupiny B sebelíp, systém pro ně vždy nachystal pro čtvrtfinále třetí tým z kvalitnějšího áčka, což v naprosté většině případů představovaly právě špičkové Finky.

Čtvrteční úspěch by zaprvé měl Češkám zaručit těžší konfrontace v základní skupině, při nichž se lze ovšem učit. A zadruhé daleko schůdnější čtvrtfinálové protivnice. Ale na to Češky nemyslí.

V Dánsku se jim zdařil historický průlom, který mohou o víkendu zakončit medailovou tečkou.