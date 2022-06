Palát v poslední minutě trefil vítězný obrat, Tampa tak snížila ztrátu

Podstatnou roli ve třetím zápase finálové série Východní konference mezi Tampou a Rangers sehrály přesilové hry. Padly v nich hned úvodní čtyři z celkových pěti branek. Na první gólovou akci duelu se čekalo do 28. minuty, kdy pálil přesně a tvrdě hostující Mika Zibanejad.

Švédský centr se ve vyřazovacích bojích radoval už podesáté. Na stejnou cifru si navíc v 30. minutě vylepšil střeleckou bilanci i Chris Kreider. New York tak v polovině duelu vedl o dvě branky a s Lightning, kteří po dvou venkovních nezdarech před svými fanoušky potřebovali zabrat, to nevypadalo vůbec dobře.

Důležitá kontatní trefa však na sebe nenechala dlouho čekat. Neprůstřelnost Igora Šestěrkina ukončil v 31. minutě bombou z pravého kruhu jeho krajan Nikita Kučerov. Kýženého vyrovnání se aktivní domácí dočkali hned na startu třetí třetiny. Amalie Arénu dostal do varu další využitou početní výhodou zakončující kapitán Tampy Steven Stamkos - 2:2.

Díky skvělým zákrokům gólmanů utkání směřovalo do prodloužení. To ovšem v poslední minutě odmítl český útočník domácích Ondřej Palát (16:37, 1+0, +1, 3 střely). Časomíra se zastavila na 59 minutách a 18 vteřinách, když po geniální zpětné přihrávce Nikity Kučerova pohotově vypálil z pravé strany a trefil prostor nad betonem Šestěrkina. Ten v utkání čelil vysokému počtu 51 ran Lightning. Rodák z Frýdku-Místku se v letošním play off prosadil už pošesté. Danou trefou tak zařídil důležité snížení série na 1:2 na zápasy.

V dresu Rangers naopak po čtyřech bodově vydařených startech za sebou vyšel na prázdno Filip Chytil (16:09, +/-: 0, 2 střely), jenž dostal od trenérů větší prostor na ledě a naskakoval i v první přesilovkové formaci.

Výsledek play off NHL

Finále Východní konference - 3. zápas: