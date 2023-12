Hertl, Rutta a Zacha asistovali, Mrázek nastoupil proti Minnesotě

Boston se dlouho před svými fanoušky proti Columbusu nemohl prosadit. Hosté navíc ukončili smírný stav 0:0 těsně před druhým odchodem do kabin, kdy se prosadil kapitán Boone Jenner. Zlom přinesla až třetí třetina, v níž Bruins zvedl rovněž kapitán Brad Marchand.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 24z./36b. (14+22) 2. Hronek - 25z./25b. (2+23) 3. Zacha - 24z./19b. (8+11) 4. Hertl - 24z./18b. (4+14) 5. Nečas - 23z./17b. (6+11)

Zkušený útočník v rozmezí necelých šesti minut hry mezi 42. a 48. minutou nasázel svůj šestý hattrick kariéry a zařídil tak velký obrat a vítězství 3:1. U v pořadí třetí branky mu asistoval Pavel Zacha (15:49, 0+1, +/-: 0, 3 střely).

Kanonýr David Pastrňák (20:34, -1, 2 střely) a Jakub Lauko (10:38, +/-: 0) tentokrát nebodovali. V obraně Blue Jackets nastoupil i český mladík David Jiříček (9:50, +/-: 0), suverénně největší porci minut v zápase odehrál jeho zkušený spoluhráč Zach Werenski (30:26, 0+1).

Po páteční překvapivé výhře 6:3 z New Jersey byli hokejisté San Jose blízko bodového zisku i v neděli na ledě slavné Madison Square Garden. Domácí Rangers naplnili roli favorita jen těsným výsledkem 6:5, pod který se podepsal hlavně autor hattricku a jedné asistence Artěmij Panarin.

K jubilejní 3000. výhře New Yorku v klubové historii přispěli i Mika Zibanejad (1+1), Vincent Trocheck, Jacob Trouba a Jonny Brodzinski (všichni tři měli po 0+2). Sharks po vydařeném vstupu do zápasu dokázali výsledek ještě zdramatizovat slepenými góly z 55. a 56. minuty, kdy je do kontaktu dostali Zetterlund s Barabanovem.

Vyrovnání se již ale hosté nedočkali a tak s 14 body dále společně s Chicagem okupují dno tabulky NHL. Nic na tom nezměnily ani asistence Tomáše Hertla (19:37, 0+1, -1) a uzdraveného Jana Rutty (18:55, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Rangers naopak s 37 body figurují na opačném pólu, když se o průběžné vedení dělí s Bostonem. Jen o bod pozadu jsou obhájci Stanley Cupu z Vegas (36 bodů).

Gólman Petr Mrázek s Chicagem nastoupil na ledě Minnesoty, kterou za výhrou 4:1 nasměroval Marco Rossi. 22letý rakouský útočník góly ze 3. a 13. minuty poslal Wild do trháku. Rozdíl ve skóre navíc v dalším průběhu navýšili i podeváté v řadě bodující Nor Mats Zuccarello (1+2) a Matt Boldy.

Český brankář Blackhawks utkání zakončil s bilancí 30 zákroků proti 34 střelám, jeho velezkušený protějšek Marc-Andre Fleury byl blízko čistému kontu. O nulu jej připravil až využitou přesilovkou z 53. minuty Taylor Raddysh. 39letý trojnásobný vítěz Stanley Cupu ale smutnit nemusel. Dosáhl totiž na 548. výhru kariéry a na v historických tabulkách druhého Patricka Roye mu tak chybí jen tři další vítězství. Prvenství v dané statistice drží odskočený Martin Brodeur s 691 vychytanými výhrami.

Slovinský útočník Anže Kopitar asistoval u rozdílové branky Los Angeles při výhře 4:1 nad Coloradem. Kapitán Kings zaznamenal svou 758. přihrávku kariéry a předčil tak Marcela Dionneho na čele historické statistiky LA. Mezi aktivními hráči NHL se tak stal teprve pátým nejlepším asistentem klubových statistik, doplnil tak Jonathana Huberdeaua (drží rekord Floridy, aktuálně ale nastupuje za Calgary), Romana Josiho (Nashville), Nicklase Bäckströma (Washington) a Blakea Wheelera (drží rekord Winnipegu, aktuálně ale nastupuje za Rangers).

Výsledky

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Góly:

29:03 Byfield (M. Anderson, Kempe)

53:26 Byfield (Kempe, Kopitar)

54:22 Moore (Grundström)

58:53 Doughty (Talbot) Góly:

12:28 Manson (Rantanen, MacKinnon) Sestavy:

Talbot (Copley) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Gavrikov, Spence, Englund – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Fiala, Danault (A), Moore – Laferriere, Dubois, Grundström – Kaliyev, Lewis, Anderson-Dolan. Sestavy:

Georgijev (Prosvetov) – Manson, Toews, C. Jones, Byram, J. Johnson, Malinski – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Drouin, R. Johansen, Tatar – L. O'Connor, Colton, Wood – Kiviranta, F. Olofsson, Cogliano. Rozhodčí: Hebert, Lee – Gibbons, Baker Počet diváků: 18 145

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Nashville Predators Nashville Predators 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Góly:

30:02 V. Olofsson Góly:

09:40 F. Forsberg

10:54 Trenin (Sissons, Co. Smith) Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Samuelsson, Power, Jokiharju, Clifton, Ry. Johnson – J. Skinner, Mittelstadt, Tuch – Benson, Cozens, Peterka – Rosén, Krebs, Okposo (C) – Biro, Jost, V. Olofsson. Sestavy:

Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Josi (C), Lauzon, Fabbro, Stastney, L. Schenn – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Sherwood, Pärssinen, Evangelista – Trenin, Sissons, Co. Smith – Jankowski, McCarron, Tomasino. Rozhodčí: Rank, Syvret – Barton, Deschamps Počet diváků: 14644

New York Rangers New York Rangers : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:5 (3:2, 1:1, 2:2) Góly:

08:44 Panarin (Zibanejad, Fox)

12:55 Panarin (Trocheck, Lafrenière)

16:42 Zibanejad (Kreider, Brodzinski)

36:03 Cuylle (Bonino, Trouba)

44:41 Panarin (Trocheck, Brodzinski)

53:03 K. Miller (Trouba) Góly:

03:49 Duclair (Burroughs)

12:21 Carpenter (Rutta)

29:16 MacDonald (Labanc, Hoffman)

54:38 Zetterlund (Granlund, Duclair)

55:50 Barabanov (Addison, Hertl) Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba, E. Gustafsson, Schneider – Kreider, Zibanejad, Brodzinski – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Bonino, Wheeler – Vesey, Goodrow, Pitlick. Sestavy:

Blackwood (Kähkönen) – Ferraro, Burroughs, Addison, Benning, Ochoťuk, Rutta – Eklund, Hertl, Barabanov – Zetterlund, Granlund, Duclair – Bailey, Carpenter, Labanc – G. Smith, Hoffman, MacDonald.

Minnesota Wild Minnesota Wild : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Góly:

02:11 Rossi (Faber, Zuccarello)

12:08 Rossi (F. Gaudreau, Faber)

17:07 Zuccarello (Kaprizov, Goligoski)

31:36 Boldy (Zuccarello, Spurgeon) Góly:

52:55 T. Raddysh (T. Johnson, Bedard) Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Brodin, Faber, Middleton, Spurgeon (C), Goligoski, Merrill – Kaprizov (A), Rossi, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – M. Foligno, F. Gaudreau, Maroon – Duhaime, Dewar, Hartman. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – Korchinski, S. Jones (A), Tinordi, Murphy (A), A. Vlasic, Crevier – N. Foligno (A), Bedard, Kurashev – T. Johnson, Guttman, T. Raddysh – Entwistle, Dickinson, Joe. Anderson – Katchouk, Donato, Re. Johnson. Rozhodčí: McCauley, MacPhee – Apperson, Galloway Počet diváků: 19301