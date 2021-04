Zadina trefil Detroitu výhru v Carolině, Hertlovi se vzdaluje play off

V souboji prvního s poslední týmem tabulky Centrální divize se podruhé za sebou překvapivě na ledě Caroliny radovali outsideři z Detroitu. V pondělní odvetě uhráli skóre 3:1 a navázali tak na sobotní úspěch 5:4 po nájezdech. To vše, když navíc hráli již bez několika vyměněných obránců a silového útočníka Anthonyho Manthy. Ten před pondělní uzávěrkou přestupů v NHL zamířil jako posila pro play off do Washingtonu výměnou za Jakuba Vránu, Richarda Pánika a volby na draftu.

Oba česko-slovenští útočníci si na premiéru v novém dresu ještě budou muset počkat. Proti Hurricanes se ale blýskl pro změnu Filip Zadina (17:30, 1+0, +/-: 0, 3 střely). 21letý talent byl jedním ze tří střelců Red Wings ve třetí třetině.

Dlouhé čekání na první gól po 24 vteřinách hry ve třetí dvacetiminutovce vymazal Adam Erne a Zadinova chvíle přišla v 43. minutě při přesilové hře. Dylan Larkin a Michael Rasmussen si v útočném pásmu rychle předali puk a český útočník zakončoval z první z pravého kruhu - 2:0 pro Detroit. V 54. minutě přišlo snížení domácího Nino Niederreitera, poslední slovo měli ale hosté trefou Sama Gagnera do prázdné klece.

Před Petrem Mrázkem dostal v bráně přednost James Reimer, produktivní Martin Nečas (16:54, +/-: 0, 1 střela) tentokrát nebodoval. Domácí centr Jordan Staal, hrající svůj jubilejní 1 000. zápas kariéry, si připsal asistenci. Společně se zmiňovaným Zadinou výhru slavil i obránce Filip Hronek (24:16, +/-: 0, 5 střel).

Výsledky:

Utkání Edmonton - Vancouver a Minnesota - St. Louis byly odloženy.

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Góly:

09:41 Wagner (Lemieux, Lizotte)

28:57 Kopitar (D. Brown, Iafallo) Góly:

34:20 N. Roy (Jurčo, Theodore)

39:33 Mark Stone (Stephenson)

44:35 Tuch

48:22 Pacioretty (Theodore, Mark Stone) Sestavy:

Petersen (Quick) – M. Anderson, Doughty (A), Wolanin, S. Walker, Määttä, Clague – Iafallo, Kopitar (C), D. Brown (A) – Athanasiou, Lizotte, Grundström – A. Kempe, Anderson-Dolan, T. Moore – Lemieux, Vilardi, Wagner. Sestavy:

Lehner (M.-A. Fleury) – Martinez, Theodore, McNabb, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud, Coghlan – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Tuch, Nosek, W. Carrier – N. Roy, Jurčo. Rozhodčí: Lee, Walsh – Kelly, Mills

San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

01:59 Comtois (D. Grant, Manson)

08:12 Volkov (Carrick, Deslauriers)

12:19 Volkov (Henrique, Ja. Larsson)

43:26 Rakell (Agozzino, Comtois) Sestavy:

M. Jones (Kořenář) – Burns, Ferraro, E. Karlsson, Knyžov, Ch. Jaroš, R. Šimek – Labanc, Couture (C), E. Kane – Meier, Hertl (A), Balcers – Leonard, Gambrell, Donato – Sörensen, Marleau (A), Viel. Sestavy:

Stolarz (R. Miller) – Shattenkirk, Fowler (A), Manson (A), Drysdale, Welinski, Ja. Larsson – Rakell, Comtois, Silfverberg – Henrique (A), Heinen, Terry – Carrick, Jones, Volkov – D. Grant, Deslauriers, Agozzino. Rozhodčí: Dunning, Kozari – Galloway, Gawryletz

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Góly:

12:17 Saad (Girard, Jost)

29:08 MacKinnon (Makar, Landeskog)

38:08 Rantanen (MacKinnon, Makar)

58:03 Rantanen (D. Toews) Góly:

50:42 Bunting (Ekman-Larsson, Kessel)

53:16 Jo. Larsson (Hunt, Goligoski) Sestavy:

Grubauer (J. Johansson) – Girard, D. Toews, Makar, Graves, K. Middleton, MacDonald – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Kadri, Burakovsky – Donskoi, Jost, Saad – Compher, Bellemare, O'Brien. Sestavy:

Prosvetov (Hill) – Goligoski (A), Chychrun, Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Demers, Hjalmarsson (A) – T. Pitlick, Dvorak, Crouse – Garland, Schmaltz, Bunting – Kessel, Jo. Larsson, Hunt – Fischer, Pederson, Keller. Rozhodčí: Luxmore, Rank – Racicot, Fournier Počet diváků: 4 042

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Góly:

53:54 Niederreiter (Foegele, J. Staal) Góly:

40:24 Erne (Rasmussen, Filppula)

42:34 Zadina (Rasmussen, D. Larkin)

59:05 Gagner (Filppula, DeKeyser) Sestavy:

Reimer (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bean, Gardiner – Fast, Aho, A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Foegele, J. Staal (C), Martinook (A) – Geekie, Lorentz, Paquette. Sestavy:

J. Bernier (Greiss) – Hronek, Cholowski, Stecher, M. Staal, Biega, DeKeyser, G. Lindström – J. Svečnikov, D. Larkin (C), Zadina – Gagner, Nielsen (A), Smith – Erne, Rasmussen, Filppula – Helm, Glendening (A). Rozhodčí: Rehman, Chmielewski – Nagy, Halkidis Počet diváků: 4 987

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) Góly:

01:17 Tatar (Byron, Danault)

07:53 Suzuki (S. Weber, Drouin)

36:22 J. Anderson (Kulak)

57:35 Tatar (Byron, Petry) Góly:

29:28 Matthews (Marner, Rielly)

34:57 Tavares (I. Michejev, Hyman) Sestavy:

Allen (Primeau) – S. Weber (C), Kulak, Petry (A), Edmundson, O. Leskinen, A. Romanov – Byron (A), Danault, Tatar – Evans, Suzuki, Toffoli – J. Anderson, Kotkaniemi, Drouin – Perry, E. Staal, Lehkonen. Sestavy:

J. Campbell (Hutchinson) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner (A), Matthews, Galchenyuk – Hyman, Tavares (C), I. Michejev – Spezza, Kerfoot, J. Thornton – Simmonds, Engvall, Robertson. Rozhodčí: Schlenker, Pollock – Shewchyk, Murchison

Ottawa Senators Ottawa Senators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) Góly:

11:03 B. Tkachuk (Norris, Chabot)

18:38 Co. Brown (Tierney, Brännström)

50:10 Dadonov (Chabot, Norris)

56:12 B. Tkachuk Góly:

05:00 Connor (Morrissey, Scheifele)

08:25 Ehlers (Forbort, Dubois) Sestavy:

A. Forsberg (M. Högberg) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Brännström, J. Brown, Mete – Batherson, Norris, B. Tkachuk (A) – Dzingel, Amadio, Stützle – Dadonov, White, N. Paul – Co. Brown, Tierney, Formenton. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, Forbort, DeMelo, Stanley – Copp, Scheifele (A), Connor – Ehlers, Dubois, Stastny – Appleton, Lowry, Perreault – Lewis, N. Thompson, Harkins. Rozhodčí: Furlatt, Skilliter – Toomey, Cherrey