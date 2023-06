Prober se, NHL! Vyšoupne Messi hokej z velké sportovní čtyřky v zámoří?

Šéfové NHL si lebedí po zdařilé sezoně, zatímco odjinud na ně míří zloba. „Soutěž vedou dinosauři, kteří už třicet let nemají dostatečnou představu o budoucnosti,“ tvrdí hokejový agent Allan Walsh. „Taková MLS oproti NHL sprintuje vpřed.“

Není novinkou, že NHL tepe Walsh, jenž v zámoří zastupuje esa jako Huberdeau, Pacioretty, Fleury nebo Čechy v čele s Hronkem, Faksou či Jiříčkem. Nyní upozorňuje, že nejopěvovanější hokejovou soutěž světa stíhá fotbalová MLS, kterou rozzářil příchod Lionela Messiho.

Přiživuje to debaty, zda fotbal díky přítomnosti jednoho z nejslavnějších sportovců planety nevyšoupne NHL z velké čtyřky zámořských sportovních soutěží.

Do ní patří americký fotbal s nedostižnou NFL, basketbalová NBA a baseballová MLB. NHL stále drží s příjmy přes pět miliard dolarů náskok před MLS, která už ale jinde hokej trumfuje.

Například průměrné návštěvy má fotbal i díky kapacitě stadionů vyšší. Po Messiho přestupu vzrostl Interu Miami počet sledujících na Instagramu přes osm milionů, což ho v Severní Americe řadí k první pětce napříč sporty. MLS vážně zvažuje, že výkopy Messiho mačů v USA víc přizpůsobí evropskému publiku. Zájem dál poroste. A s ním i výdělky.

Basketbalisté Denveru ovládli NBA. Baseballisté Houstonu slaví vítězství ve finále MLB. Hráči Kansasu ovládli ligu amerického fotbalu

Fotbalové MLS trvalo jen 29 let rozšířit soutěž na třicet účastníků, zatímco NHL potřebovala tři čtvrtě století, NBA přes půl století a a baseballová MLB dokonce 122 let. Hokeji zaslíbená Kanada poznává krásy fotbalu, který je oproti ledové kratochvíli daleko levnější a dostupnější. Vlivný bulvár Torontu Sun připomněl, že země už v kategorii do 15 let eviduje víc registrovaných fotbalistů než hokejistů.

Kritici vyčítají, že NHL zamrzla. Neinovuje. Nevymýšlí lákavější formáty jako NBA, která přímo do sezony zasadí doprovodný turnaj anebo napínavější souboje o postup do play off. Na rozdíl od MLB a její World Baseball Classic NHL nepořádá nebo se aspoň nepodílí na turnajích pro nejlepší hráče. Hokejový svět na ně marně čeká od roku 2016.

„Kašlat na NHL,“ vypálí šéf UFC Dana White. A prostořeký boss výdělečné organizace MMA použil mnohem expresivnější výraz. „V NHL sedí staří hlupáci, kteří nemají ponětí, co se děje, co dělá mladá generace a jak se k ní dostat,“ líčí White.

V jednom z podcastů o sportovním marketingu vypěnil při zmínce, že NHL nedávno odmítla spolupráci se společností Nelk Boys, která se zabývá tvorbou zábavných videí na sociální sítě.

Videa z konferenčních finále NHL podle Whitea zhlédlo 25 milionů uživatelů, zatímco jeho promovací šoty z Power Slap, kontroverzní fackované, měly na sítích čtyřnásobnou sledovanost.

Vybraná čísla musí NHL doopravdy tížit. Úvodní série play off sice sledovalo nejvíc diváků za poslední pětiletku, ale zájem při finále dvou klubů z nehokejových končin rázem opadl. Páté finále mezi Vegas s Floridou vidělo jen 2,72 milionu televizních diváků, což představovalo nejnižší sledovanost vyvrcholení NHL za posledních 29 let.

Oproti finálovým sériím v covidových letech 2020 a 2021 lákalo letošní klání o Stanley Cup přece jen o něco víc. „Na rozdíl od loňska ale národním vysílatelům klesla sledovanost o 43 procent. Nejméně sledované finále od roku 2007,“ připomíná agent Walsh. „Věděli jsme, že to bude zlé, ale tahle čísla jsou peklo.“

Už tušíte, proč NHL jen neprosperuje? A s fotbalovým bohem Messim v USA může být hokeji jen hůř.