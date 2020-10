V NHL se rozjedou přestupy, nový klub bude hledat i šestice Čechů

Podle nejnovějších informací od ligového šéfa Garyho Bettmana by nová sezona NHL měla na místo původně ohlášeného 1. prosince začít až od 1. ledna 2021. Pokud ovšem koronavirová pandemie opět nezamíchá kartami.

Co je ale jisté, nový ročník nejslavnější hokejové ligy světa přinese změny. Nový klub Seattle Krakens do hry ještě nezasáhne, jeho vstup a rozšíření ligy na 32 účastníků je v plánu až od další sezony 2021/22. Důvody k většímu počtu hráčských přesunů, které se nevyhnou ani donedávna nedotknutelným klubovým ikonám, je třeba hledat jinde.

Po zkrácení základní části a přerušení se poslední sezona zakončená triumfem celku Tampa Bay nakonec díky kanadským bublinám dohrála, liga ale stejně utrpěla velké finanční ztráty. Zastavení ekonomiky mělo navíc zásadní dopady i na podnikatelské aktivity klubových majitelů.

Ochota investovat do dlouhodobých vysokých kontraktů tak bude vzácnějším jevem. Kluby rovněž častěji sáhnout k vyplácení ze stávajících kontraktů (Henrik Lundqvist z Rangers, Bobby Ryan z Ottawy, Kyle Turris z Nashvillu, Cory Schneider z New Jersey a řada dalších) a nepředložení kvalifikační nabídky pro některé chráněné volné hráče (případ Dominika Simona z Pittsburghu a dalších jako například Anthony Duclaira z Ottawy, Andrease Athanasioua z Edmontonu).

Po dlouhých letech věrných služeb bude hodně nezvyklé vidět některé hráče v nových dresech. Namátkou borce jako zmiňovaný Lundqvist (po 15 letech u Rangers byl vyplacen ze smlouvy a zřejmě si plácne s divizním rivalem Washingtonem), obránce Marc Staal (po 13 letech u Rangers byl vyměněn do Detroitu) či centr Mikko Koivu (po 15 letech u Minnesoty, z čehož 11 let byl kapitán, bude volným hráčem). A jim podobných bude přibývat.

Navíc se spekuluje o možných výměnách ligových hvězd jako jsou Patrik Laine (Winnipeg), Johnny Gaudreau (Calgary) či Oliver-Ekman Larsson (Arizona) a dalších. V rámci trhu volných hráčů si pak budou hledat nové angažmá ze známějších borců například:

1. Alex Pietrangelo (30 let, obránce) - jako kapitán dovedl Blues v ročníku 2019 ke Stanley Cupu, takto zkušeného a všestranného obránce by brali ve všech klubech. Vysněnou posilou by ale byl hlavně v Torontu.

2. Taylor Hall (28 let, útočník) - ligový MVP v dresu New Jersey po přestupu do Arizony v play off zazářit nedokázal. V 28 letech má však nejlepší roky stále ještě před sebou. Nebylo by překvapením, kdyby z řady nabídek upřednostnil před tou nejvyšší spíše krátkodobý kontrakt u týmu s šancí na Stanley Cup (Colorado či Boston).

3. Torey Krug (28 let, obránce) - velký kamarád Davida Pastrňáka z Bostonu se bude na rozdíl od výše zmíněného Halla na trhu rozhlížet spíše po dlouhodobém kontraktu, kterým se může zajistit do budoucna.

4. Jacob Markström (30 let, brankář) - zkušený Švéd se nenápadně vypracoval mezi brankářskou elitu soutěže, výsledky Vancouveru se o něj hodně opíraly. Novou jedničku bude shánět řada klubu. Poté, co jeho krajan Robin Lehner prodloužil smlouvu s Vegas, bude největším lákadlem mezi gólmany a o nabídky nebude mít nouzi.

5. Mike Hoffman (30 let, útočník) - sbírat body ve velkém počtu dokázal v Ottawě i po přestupu na Floridu. S Hallem bude platit za největší ofenzivní esa na trhu.

6. Jevgenij Dadonov (30 let, útočník) - ruský forvard na Floridě nebyl tolik na očích, přesto dokázal být hodně produktivní s 65 a 70 body z ročníků 2018 a 2019. V poslední zkrácené sezoně NHL se zastavil na 47 bodech.

7. Braden Holtby (30 let, brankář) - dlouholetá brankářská opora Washingtonu postupně přenechala post jedničky talentovanému Iljovi Samsonovovi (v play off chyběl jen vinou zranění). V lize se jistě najde řada klubů, kde by Holtby mohl znova figurovat jako první brankář.

8. Kyle Turris (31 let, útočník) - v Nashvillu mu byla vyčítána slabá produktivita, klub se jej proto rozhodl vyplatit ze smlouvy. Na trhu bude na čele mezi centry, nového zaměstnavatele určitě najde.

9. Tyson Barrie (29 let, obránce) - po skvělých výkonech v dresu Colorada se v Torontu nemohl najít, což mu mírně komplikuje vyjednávací pozici. O svých kvalitách bude muset znova přesvědčovat.

10. Anton Chudobin (34 let, brankář) - jak při angažmá v Bostonu, tak i naposledy v Dallasu platil vždy k nejlepším náhradním brankářům ligy. Potvrdil to i poslední jízdou Stars až do finále Stanley Cupu, kdy tým hodně podržel při zranění Bena Bishopa. Dočká se zkušený Rus na sklonku kariéry pozice prvního brankáře?

Z pozice volných nechráněných hráčů budou k dispozici i čeští útočníci Michael Frolík (naposledy Buffalo), Vladimír Sobotka (Buffalo), Tomáš Nosek (Vegas), Dominik Simon (Pittsburgh) a dále i obránci Radko Gudas (Washington) a čerstvý vítěz Stanley Cupu s Tampou Jan Rutta.

Jako chránění volní hráči budou jednat o nových smlouvách se stávajícími zaměstnavateli Dominik Kubalík (Chicago), Radek Faksa (Dallas), Jakub Zbořil (Boston) a Filip Chlapík (Ottawa).

Mladíci Michael Špaček (Winnipeg vyměnil za Tapparu) a Dominik Mašín (Tampu Bay vyměnil za Chabarovsk) ve svých týmech NHL nedostali šanci a pro další angažmá si již vybrali evropské kluby.