Ne v prosinci, nová sezona NHL začne i kvůli divákům nejdříve v lednu

Dosud NHL veřejně hlásala, že chce začít 1. prosince, přitom už koncem letních prázdnin referovala televize ESPN na základě anonymních rozhovorů s klubovými funkcionáři, že ve hře je reálně i varianta se startem v únoru či březnu.

„Je jasné, že prosinec byl vždy jen provizorním datem. Zatím jsme se moc nesoustředili, co se bude příští sezonu dít, ale teď víme, že začátek nového ročníku směřujeme k lednu,“ uvedl Bettman v den draftu.



Ani leden ovšem nemusí být finální datum, NHL k němu zatím pouze „směřuje“.

Zbývá vyřešit spousty otázek:

Bude se hrát s diváky, nebo bez? Případně s kolika?

Odehraje se celý ročník a všech 82 zápasů, či se program zkrátí?

Budou hrát kluby ve svých domovských arenách, či se vymyslí systém dočasných bublin?

Jak zajistit bezpečí a zdraví hráčů? Kdy se dá počítat s vakcínou?

Budou týmy moci cestovat přes hranice mezi Spojenými státy a Kanadou?

NHL pochopitelně diváky chce, i kdyby jejich počet měl začínat na nižších číslech a ke stoprocentní zaplněnosti kráčet postupně. Zároveň liga plánuje odehrát kompletní ročník. Pokud tedy organizačně půjde zařídit, aby se všech 82 zápasů odehrálo za přítomnosti diváků a tak, aby sezona co možná nejméně zasáhla do léta.

Na přelomu července a srpna 2021 se totiž mají v Tokiu uskutečnit odložené olympijské hry, které v USA stejně jako NHL vysílá televizní společnost NBC.

Zámořská média - třeba ESPN - se v návaznosti na tom shodují, že hráči znovu do bubliny v nové sezoně nechtějí. Ano, několikatýdenní odloučení od rodiny byli schopni akceptovat v případě play off a vidiny Stanley Cupu. Aby ale trávili čas po hotelích v základní části, k tomu by potřebovali mnoho přesvědčování.

Pokud by měly kluby problém cestovat přes hranice, NHL uvažuje o vytvoření čistě kanadské divize. A co se týče zdraví, v play off za přísných podmínek hráči podstoupili přes 33 tisíc testů na covid-19 a ani jeden nebyl pozitivní.

Nicméně začátkem týdne se objevila zpráva, že největší hvězda Connor McDavid s nemocí právě zápolí. Mimo bublinu jistota jednoduše není - stačí se podívat na to, v jakém chaosu a procesu promořování je v posledních týdnech česká extraliga.

„Potřebujeme vyřešit spoustu - ne-li většinu - věcí, které navíc nemůžeme ovlivnit. Až pak dáme našim záměrům finální podobu,“ vysvětluje Bettman.

Sezona 2019/20 skončila před pár dny, 28. září zvedli nad hlavu Stanley Cup hokejisté Tampa Bay Lightning včetně Čechů Ondřeje Paláta a Jana Rutty. Porazili Dallas Stars 4:2 na zápasy.

Po úterním úvodním kole draftu a středečním zbytkem je dalším zásadním datem pro NHL pátek, kdy se v 18 hodin SELČ otevře trh s volnými hráči.

O smlouvu budou bojovat omezeně volní hráči (RFA) Radek Faksa, Dominik Kubalík, Jakub Zbořil a Filip Chlapík a neomezeně volní hráči (UFA) Vladimír Sobotka, Michael Frolík, Radko Gudas, Jan Rutta, Tomáš Nosek a zatím Dominik Simon a Michael Špaček (protože dosud neobdrželi kvalifikační nabídku od současného klubu, jestli ji obdrží, stanou se omezeně volnými hráči).