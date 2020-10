Smrákání nad Simonem: z české naděje je v NHL hráč na odstřel

Pittsburgh totiž o Simona, kterému skončila smlouva, ztratil zájem. Jako chráněnému hráči mu nepředložil kvalifikační nabídku. Pod tlakem platového stropu usoudil, že český hokejista nemá perspektivu a že dá raději šanci mladším.

„Tohle pro něj určitě není dobrá situace. Určitě ne,“ souhlasí Václav Prospal, jenž má o NHL stále dokonalý přehled. Od Mikea Sullivana, trenéra Penguins, například ví, že má Simona ohromně rád. Jako člověka i jako hokejistu. Když však situace dospěla do stadia, kdy se klub musel rozhodnout, koho pustí, rozhodl se od něj odstoupit.

„Podle toho je evidentní, že se neprosazoval dostatečně, aby to měl Mike i celý Pittsburgh ulehčený a věděl, že je ochotný s ním jít do arbitráže.“

Není těžké hledat hlavní příčiny toho, proč už Simon nestojí Pittsburghu za další investici. Tou zásadní je bezesporu jeho nízká produktivita: v uplynulé sezoně nasbíral v 64 zápasech pouhých 22 bodů (7+15), o rok dřív zase 28 (8+20) v 71 duelech. A to je zatraceně málo, obzvlášť pokud dostáváte šanci vedle takových superstar jako Crosby nebo Malkin.

„Když hrajete v prvních dvou lajnách, tak je to vždycky o produktivitě. Obzvlášť v NHL je to alfa a omega všeho,“ říká Prospal. Také on Simona považoval za hráče, jenž by měl být schopný vyprodukovat za sezonu 50 až 60 bodů. Realita ukázala, že to bylo přehnané očekávání. Simon vlastně za celou svou kariéru bodově nikdy nevyčníval.



Co tedy může v NHL nabídnout případnému zájemci? Popravdě: není toho mnoho, do karet mu totiž nehraje téměř nic. Například věk. Simonovi je už 26 let, měl by být tudíž na vrcholu sil a výkonnosti. Za dva roky v lize nepřišel žádný výrazný progres a komplikace s platovým stropem neřeší jen v Pittsburghu, nýbrž všude.



Zájem tak logicky bude spíš o levné mladé hráče, i z Evropy, kteří dostanou roční smlouvu, aby ukázali, zda mohou v NHL obstát. Simon v téhle roli dosud byl, doba ale bohužel pro něj postoupila a jeho aktuální pozice je už jiná. Už je to hotový hráč se zkušenostmi.

Čísla Dominik Simon odehrál v NHL 173 zápasů a nasbíral v nich 64 bodů za 19 gólů a 45 asistencí. Bodově nejvýraznější rok zažil v sezoně 2015/16, kdy bojoval o místo na výsluní na farmě v AHL - tehdy nastřádal v 68 duelech 48 bodů (25+23). V Česku je jeho maximem 30 bodů (18+12) o rok dříve, kdy hrál v Plzni. V posledních dvou sezonách, které celé odehrál v NHL, nasbíral 22, resp. 28 bodů.

Jenže na pozici v prvních dvou útocích to nevypadá. Takže zbývá třetí nebo čtvrtý. Bude těžké novou smlouvu vůbec dostat, natož pomýšlet na její vylepšení. „Jako trenér bych potenciál viděl v tom, že je to chytrý hráč, který umí pracovat s kotoučem a je dobrý na obou stranách hřiště,“ hledá pozitiva Prospal.

Co se tedy dá očekávat? Simon si nejdřív pochopitelně počká, jak si povede na trhu volných hráčů. Prostřednictvím svých agentů bude sondovat, jaké jsou možnosti. Jestli o něj je zájem a pokud ano, za jakých podmínek, na jakou pozici apod.

Záležet bude i na štěstí.

„Je spekulativní říkat, kdo by o něj mohl mít zájem. Možná dejme tomu Chicago, prostě tým, který má problémy pod platovým stropem a trejduje, aby se zbavil drahých hráčů. Nebo to může být někdo, kdo chce získat levného hráče s nějakými zápasy v NHL. A i když to doteď nebylo pravé ořechové, tak bude věřit, že své možnosti teprve naplno ukáže. Anebo také nemusí a nikde smlouvu nenajde, což bych Dominikovi nepřál, protože potřebujeme mít co nejvíc hokejistů v NHL,“ upozornil Prospal.

Podstatnou otázkou zároveň bude, jestli je Simon i vzhledem ke svému věku ochotný podepsat další - na poměry NHL - podprůměrný kontrakt. Nebo zda raději zamíří vydělávat do Ruska, dokud to jde. Záležet bude jen na něm. Je zřejmé, že pokud ještě šanci dostane, bude asi úplně poslední. A pouze na rok, během nějž bude hrát o všechno.