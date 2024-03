Trénují děti, užívají si Floridu. Vokoun a Dvořák hlásí: Můžeme tu sestavit nároďák

Život v Čechách vyměnili za prosluněnou Floridu. Hráčskou kariéru v NHL už před nějakým časem uzavřeli, ale v hokejovém prostředí se Tomáš Vokoun a Radek Dvořák pohybují i nadále. Bohaté zkušenosti předávají dětem. „Už to dělám skoro deset let. A pořád mě to baví,“ usmívá se Dvořák.