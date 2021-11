Pokaždé s úsměvem, zní z Kanady na konto Svozila. V noci poprvé skóroval

„Patří mezi nejlepší pětici hráčů v celé lize ve vyvážení kotoučů z obranného pásma a v zavážení do toho útočného,“ oceňuje Svozila Watson.



„Mít takového hráče u nás v týmu je obrovským přínosem,“ pokračuje.

Svozil sice čekal na svou premiérovou branku poměrně dlouho, avšak platný byl po celou dobu v jiných oblastech. „Pro obránce je těžké skórovat. Svozil dost často podporuje útočníky v protiútocích, takže je jen otázkou času, kdy se prosadí i on,“ zůstávali v Regině klidní.

A dočkali se v noci ze středy na čtvrtek. Svozil dostal na přesilové hře přihrávku na vrchol na modrou čáru a tvrdou střelu do horního růžku prostřelil soupeřova golmana.

Regina Pats @WHLPats 1st WHL GOAL ALERT!!! @BlueJacketsNHL prospect Stanislav Svozil gets his 1st WHL goal with this one-time bomb on the PP! REG 2 | RD 2 2nd Period | 14:10 #MarchOn | #REGvsRD https://t.co/7dGEU7sNDN oblíbit odpovědět

„Bylo opravdu příjemné se v této lize poprvé prosadit, ale nakonec jsme prohráli, to mě mrzí,“ říkal Svozil zklamaně ihned po zápase. Regina nestačila doma na Red Deer Rebels 2:3.



V asistencích je devátý mezi všemi obránci ve Western Hockey League, navíc působí v první přesilovkové formaci. V ní si konkuruje s Rykerem Evansem, kterého si vybral letos na draftu do NHL nový klub Seattle Kraken už ve druhém kole. Evans na rozdíl od Svozila hraje i oslabení, na zápas stráví na ledě v průměru okolo dvaceti sedmi minut, český obránce zhruba dvacet jedna.

„Nezdržujeme se v obranném pásmu, oba jsme ofenzivní beci. Občas to jen způsobuje problém, že trochu zapomínáme na bránění,“ říká Svozil pro iDNES Premium.

Právě Evans nahrál českému obránci na jeho premiérovou trefu. „Je to skvělý hráč, o dva roky starší, hodně se toho od něj učím,“ přiznává Svozil.



„Kluci si dobře rozumí, jsou kamarádi,“ popírá jakoukoli nevraživost mezi oběma obránci Watson. „Svozil je velmi oblíbený u všech spoluhráčů. Je velmi slušný a pokaždé vstupuje na led s úsměvem na tváři.“

Jakmile mladý Čech nazuje brusle a udělá pár temp na ledě, trenéři vidí přesně toho hráče, kterého si v týmu přáli. „Očekávali jsme šikovného, ladně bruslícího a ofenzivně smýšlejícího obránce, a tím rozhodně je,“ mluví za realizační tým Watson.

Svozil má spoustu odvahy tvořit hru a snaží se být rozdílovým hráčem. Jarmo Kekäläinen generální manažer Columbus Blue Jackets o Svozilovi

„Celkově má Stanislav dobrý vstup do sezony. Na začátku se potřeboval trochu adaptovat, ale jeho hra se neustále zlepšovala,“ lichotí Watson Svozilovi.

Český bek rád podporuje útok, s tím občas přicházejí i chyby. „Na ně ale trenéři nic neříkají, naopak vás podpoří. Z chyby se poučíte, příště to zkusíte jinak, a když se vám to povede, jste tady za pána. Lidi vás burcují, ať děláte to, co umíte nejlíp. Pro mladé hráče je to velké plus,“ uvědomuje si Svozil.



Co Svozilovi vytknout?



„Mohl by se zlepšit v obranné hře,“ přiznává Watson. „Odvádí skvělou práci při bránění průniků do plné obrany, ale v pokrytí obranného pásma se objevují výpadky. To patří k jeho ofenzivnímu myšlení, ale jakmile svou hru dopiluje, bude ještě efektivnějším hráčem. Jsem přesvědčen, že se v této oblasti bude nadále zlepšovat,“ věří.

Po skončení sezony ve WHL se přesune na farmu Columbusu do Cleveland Monsters. Co ovšem další sezona? „Doufáme, že se nám ho podaří přivést zpět, ale o tom bude nakonec rozhodovat Columbus.“