Velká jména, nejisté příběhy. Vrací se Toews, zranění trápí Crosbyho i Ovečkina

Dohromady by v jednom týmu spolkly přes polovinu prostoru pod platovým stropem. Na Crosbyho musejí Pittsburgh Penguins vynaložit 8,7 milionu dolarů, na Malkina 9,5.

Price vyjde Montreal Canadiens na 10,5 milionu stejně jako Toews u Chicago Blackhawks. S 9,5 miliony nezaostává ani Ovečkin ve Washington Capitals.



Není divu, vždyť tahle pětice získala celkem deset Stanley Cupů, pět zlatých medailí z olympiád a nespočet ligových individuálních trofejí a cenných kovů z dalších mezinárodních akcí.

Jenže jak veleúspěšné hokejisty po třicítce ovlivní zdravotní stav?

Z Toewsova návratu těží Kubalík

Toews hrál soutěžní utkání naposledy před víc než rokem. Ačkoliv teď už se na trénincích zase směje, vedla k tomu dlouhá cesta. 33letého Kanaďana zastavila záhadná nemoc (anglicky Chronic Inflammatory Response Syndrome).



Toewsův imunitní systém reagoval na stres, snižoval mu výkonnost a způsoboval pocity letargie, k tomu se přidalo onemocnění covidem-19, a tak se hokejista rozhodl vynechat celý minulý ročník a vyléčit se.

„Konečně mám z únavy po výkonu zase dobrý pocit. Předtím bych si řekl, že mám problém, lehl bych na gauč a tři dny se nehýbal. Teď se cítím skvěle, to je změna k lepšímu,“ říká Toews nyní.



Dominik Kubalík (vlevo) a Jonathan Toews (vpravo)

Radost z návratu kapitána může mít hlavně české křídlo Dominik Kubalík. Právě on utvoří s Toewsem a Philippem Kurashevem druhý útok Blackhawks. Před dvěma lety se Kubalíkovi společně s kanadským centrem dařilo náramně.



„Hned jsme si zase sedli, klapalo to už na prvním tréninku. Je fajn, když máte jistotu, že spoluhráč bude tam, kde si myslíte. A když on ví, že mu tam nahrajete,“ pochvaloval si nedávno Kubalík pro The Athletic.

Ovečkinova nejistota

Zatímco Chicagu se kapitán vrací, Washington nemá jistotu ohledně svého. Ovečkin odstoupil z víkendového přípravného mače proti Philadelphii kvůli zranění v dolní části těla a tým neví, jestli v noci na čtvrtek zvládne nastoupit do prvního ligového utkání.

„Je to možné, ale jistotu nemáme,“ řekl trenér Peter Laviolette. Ruskému střelci se nevyplatila srážka s Travisem Konecnym, kterou sám inicioval. S bolestí po ní přenášel váhu na levou nohu.



Ryan Gilbert @RGilbertSOP Alex Ovechkin hobbled off the ice after hitting Travis Konecny. https://t.co/4M3nFl2IoL oblíbit odpovědět

„Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby stejně do prvního utkání nastoupil. Z nějakého důvodu nikdy nechybí moc dlouho, ať už ho trápí cokoliv. A vyloženě nesnáší, když musí nějaký duel vynechat,“ má jasno spoluhráč z útoku Lars Eller.



36letý Ovečkin ostatně vyhlíží před 17. sezonou v NHL další postup v historických tabulkách. Zatím je se 730 góly šestý nejlepší, jeden zásah mu schází na Marcela Dionnea, jedenáct na Bretta Hulla (741), 36 na Jaromíra Jágra (766), 71 na Gordieho Howea (801) a 164 na Waynea Gretzkého (894).

Capitals nicméně kromě Ovečkina aktuálně postrádají i prvního centra Nicklase Bäckströma, jenž má problémy s kyčlí.

Pittsburgh bez obou hvězd

Penguins chybí dokonce první i druhý centr. A ne proto, že v Pittsburghu načínají novou éru.

34letý Crosby podstoupil začátkem září operaci zápěstí a týmu bude chybět zřejmě ještě aspoň týden, o rok starší Malkin si NHL nemá podle predikcí zahrát ještě asi dva měsíce kvůli operaci pravého kolene.

Crosby o víkendu trénoval společně s týmem poprvé od zákroku, zapojil se do ranního rozbruslení před přípravným zápasem.

„Vypadá v báječné formě. Dřel s dovednostními trenéry, co mu ruka dovolila, a léčba pokračuje podle plánu. Zlepšuje se. Tým povzbudilo, že se vrátil,“ pochvaluje si trenér Mike Sullivan.



Crosbyho trápí zápěstí delší dobu, přesto v minulé zkrácené sezoně nastoupil do 55 zápasů a připsal si 62 bodů, Malkin odehrál jen 33 duelů (28 bodů). Koleno si poranil v březnu proti Bostonu a několik týdnů si dal od hokeje pauzu, než se připojil k týmu v play off.

Z absence Crosbyho a Malkina by mohl a měl těžit český centr Radim Zohorna, kterému aktuálně patří pozice ve čtvrtém útoku.

Price a program na pomoc hráčům

Že montrealskému klubu bude chybět minimálně měsíc brankářská jednička, zjistili v Kanadě teprve před pár dny.

Price se kvůli blíže nespecifikovaným psychickým problémům přihlásil do programu NHL a hráčské asociace na pomoc hráčům. Co přesně hvězdu trápí, veřejnost neví.

34letý Price má ale za sebou náročné měsíce. Musel vstřebat finálovou porážku v play off, absolvoval operaci kolene, nevěděl, jestli se bude stěhovat k nováčkovi soutěže do Seattlu...

„Carey učinil toto rozhodnutí nejen pro sebe, ale i pro mě a naše děti. Je důležité stavět duševní zdraví na první místo,“ uvedla na sociálních sítích jeho žena Angela.