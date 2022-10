NHL je v Praze a Jágr má jít do akce: Liga se změnila, spoustu hráčů už neznám

„Soutěž se změnila, spoustu hráčů už ani neznám,“ připustí Jágr, který v týdnu rozvířil spekulace o konci kariéry.

Ve čtvrtek dorazil na otevřený trénink týmů NHL v O2 areně a hned zkraje trochu zaskočil „uvítací výbor“: zatímco ten na něj čekal u jednoho vchodu, 50letý majitel kladenského klubu je obešel a už dávno seděl s útočníkem Sharks Tomášem Hertlem ve VIP boxu.

Hertl si společně s bekem Radimem Šimkem splní velký zážitek. Zahrají si NHL doma. Před českými fanoušky a rodinou.

A i když nejlevnější vstupenky vyjdou na dva tisíce korun, zájem je velký. Vždyť jen na trénink zamířily tisíce nadšených fanoušků.

A zatímco populární Mexičan v sombréru a dresu Nashvillu se jmenovkou Predxican vybízel ke skandování, jen o kousek dál seděl trenér hokejové Sparty Pavel Patera. Potkat jste mohli i Slavomíra Lenera nebo Josefa Jandače po boku Miloslava Hořavy.

„Je sen, že tu vůbec můžeme být. I klukům se město moc líbí a klobása ze stánku jim chutnala,“ říká Šimek.

I Jágr si mohl v Praze zahrát. V roce 2008 sem přijeli New York Rangers a Tampa Bay Lightning, přičemž na něj se těšily davy. Těžko si představit větší lákadlo, že?

Jenže česká osmašedesátka jen pár měsíců předtím opustila kanadsko-americkou soutěž a podepsala s ruským Omskem v KHL. Šok.

„Ani nevím, jestli mě to mrzí, nikdo mi nic nevyčítal. Vynahradil jsem si to na mistrovství světa 2015. A zakončení reprezentační kariéry na domácím ledě je pro mě víc než zápas s klubem NHL,“ tvrdí Jágr.

S Rangers tehdy nakonec nedorazili ani Martin Straka a Marek Malík, z početné enklávy zbyli jen Petr Průcha a Michal Rozsíval.

Teď je prakticky všechna pozornost upřena na věčně usměvavého Hertla.

„Říkal, že vůbec není nervózní, v pátek i v sobotu dá tři góly a pojede domů,“ žertuje Jágr.

Tomáš Hertl během otevřeného tréninku San Jose.

„Kéž by to bylo tak jednoduché. Gól by byl dárek pro ženu i syna, hlavní však je, abychom získali body. Poslední roky jsme v San Jose o play off ani nemluvili, bylo jasné, že nepostoupíme. Chceme začít dobře,“ říká Hertl.

Ale jednoduchá práce to nebude. Ne proto, že by soupeř disponoval nepřekonatelnou silou, ale taková akce s sebou nese i otravný stres.

„Asi to pro něj bude blázinec, moc času s rodinou si neužije, spousta lidí se bude zajímat o lístky... Psychicky to bude těžší než fyzicky,“ hádá Jágr.

Zvlášť když Sharks na Hertla spoléhají jako na lídra, klíčového centra.

„Jsou zápasy, kdy se ti nedaří, ale ty musíš být tím, který frustraci neukáže. Protože jinak jsou frustrovaní i ostatní a tým ztrácí naději na vítězství. Já osobně jsem s tím v mládí měl problém. Nedokázal jsem se usměrnit a dával najevo, že se mi nedaří,“ vykládá Jágr.

Hertla jako spoluhráče zná, však si s ním zahrál na šampionátech v letech 2014 i 2015, dokonce i párkrát ve stejném útoku. Vždycky se mu na Hertlovi líbila mohutná postava, kterou Šimek popisuje jako „velký zadek“.

Jágr ve čtvrtek dostal otázku i na konec kariéry, zda by si nepřál rozlučku v NHL. Podepsat s Pittsburghem, kde vyhrál dva Stanley Cupy, jednodenní smlouvu a ceremoniálně dát sbohem.

„Pro odpověď musíš zavolat do Penguins, dám ti číslo,“ naznačuje.